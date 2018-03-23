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Финляндия не готова принимать решение по высылке российских дипломатов
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Финляндия не готова принимать решение по высылке российских дипломатов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее британские власти приняли решение выслать российских дипломатов.
Финляндия пока не решила, как поступить в ситуации с возможной высылкой российских дипломатов. Об этом заявил глава правительства страны Юха Сипиля.
— Посмотрим, сколько стран отреагируют и каким образом. Какого-то общего решения по этому поводу нет, — отметил он.
В свою очередь глава кабмина Эстонии Юри Ратас отметил, что многие страны хотя последовать примеру властей Британии.
Финляндия не входит в число стран-членов ЕС, истерично относящихся к России, отметила доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.
— Позиция Хельсинки более прагматичная, в силу очевидных причин — соседства, экономических связей и в целом отношений с Россией, — сообщила она в интервью ФБА «Экономика сегодня».
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