Финляндия не готова принимать решение по высылке российских дипломатов

Ранее британские власти приняли решение выслать российских дипломатов.

Финляндия пока не решила, как поступить в ситуации с возможной высылкой российских дипломатов. Об этом заявил глава правительства страны Юха Сипиля.

— Посмотрим, сколько стран отреагируют и каким образом. Какого-то общего решения по этому поводу нет, — отметил он.

В свою очередь глава кабмина Эстонии Юри Ратас отметил, что многие страны хотя последовать примеру властей Британии.