О «Рабочих кадрах для Арктики» заявили на федеральном уровне 

Сегодня, 23 марта, участникам выездного заседания рабочей группы Министерства образования и науки РФ «Развитие образования и науки» государственной комиссии по вопросам развития Арктики при правительстве РФ презентовали региональный проект «Рабочие кадры для Арктики».
Доклад представила советник губернатора Ямала на общественных началах Ирина Сидорова. Она подчеркнула, что за окружным региональным проектом большое будущее.
«Когда мы говорим о крупных инвестиционных проектах, то мы понимаем, что в ближайшее время от стадии строительства они выйдут в режим эксплуатации. Поэтому нам нужны будут кадры и система образования должна быть к этому готова. Сегодня мы должны выяснить, какова структура и объемы потребностей в профессиях. Ведь создание одной профессии — это большие инвестиции и время. Например, приобретение оборудования, обучение педагогов, разработка и лицензирование программ, и на это может уйти от 4 до 6 лет. В связи с этим разработан проект «Рабочие кадры для Арктики». Мы намерены объединить усилия с предприятиями для предоставления долгосрочного прогноза и создания корпоративных ресурсных центров в колледжах региона по примеру учебного центра в Муравленковском многопрофильном колледже, созданного «Газпромнефть-Муравленко». В будущем мы сможем использовать эту базу совместно и позволить предприятиям не только переобучать там свой персонал, но и участвовать в обучении студентов на самом современном оборудовании так, чтобы работодатель был удовлетворен качеством подготовки выпускников», — рассказала Ирина Сидорова.
По словам заместителя губернатора ЯНАО, директора окружного департамента государственного жилищного надзора Сергея Карасёва, кадры с высокой квалификацией являются одним из важнейших факторов устойчивого развития территории.
«Наука идет впереди промышленного освоения, обеспечивая безопасное и бережное отношение к природе и экосистеме Арктики. У Ямала есть определенный опыт по привлечению профессионалов в регион, обучению своих специалистов и развитию научной базы в Арктике. Но нам также интересен опыт других северных регионов страны», — сказал он.
Все конструктивные предложения, которые будут разработаны во время сегодняшнего выездного заседания, в середине апреля представят заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Рогозину на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики.
Отметим, сегодня на Ямале разработан перечень топ-30 рабочих специальностей для Арктики. В него вошли 20 профессий из федерального списка топ-50, утвержденного Минтрудом. Другие 10 специальностей сформированы автономным округом. В основном это те, что необходимы для подготовки кадров предприятиям ТЭК.