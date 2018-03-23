О «Рабочих кадрах для Арктики» заявили на федеральном уровне

Доклад представила советник губернатора Ямала на общественных началах Ирина Сидорова . Она подчеркнула, что за окружным региональным проектом большое будущее.

«Когда мы говорим о крупных инвестиционных проектах, то мы понимаем, что в ближайшее время от стадии строительства они выйдут в режим эксплуатации. Поэтому нам нужны будут кадры и система образования должна быть к этому готова. Сегодня мы должны выяснить, какова структура и объемы потребностей в профессиях. Ведь создание одной профессии — это большие инвестиции и время. Например, приобретение оборудования, обучение педагогов, разработка и лицензирование программ, и на это может уйти от 4 до 6 лет. В связи с этим разработан проект «Рабочие кадры для Арктики». Мы намерены объединить усилия с предприятиями для предоставления долгосрочного прогноза и создания корпоративных ресурсных центров в колледжах региона по примеру учебного центра в Муравленковском многопрофильном колледже, созданного «Газпромнефть-Муравленко». В будущем мы сможем использовать эту базу совместно и позволить предприятиям не только переобучать там свой персонал, но и участвовать в обучении студентов на самом современном оборудовании так, чтобы работодатель был удовлетворен качеством подготовки выпускников», — рассказала Ирина Сидорова.

По словам заместителя губернатора ЯНАО, директора окружного департамента государственного жилищного надзора Сергея Карасёва , кадры с высокой квалификацией являются одним из важнейших факторов устойчивого развития территории.

«Наука идет впереди промышленного освоения, обеспечивая безопасное и бережное отношение к природе и экосистеме Арктики. У Ямала есть определенный опыт по привлечению профессионалов в регион, обучению своих специалистов и развитию научной базы в Арктике. Но нам также интересен опыт других северных регионов страны», — сказал он.

Все конструктивные предложения, которые будут разработаны во время сегодняшнего выездного заседания, в середине апреля представят заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Рогозину на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики.