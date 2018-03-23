В Казань пытались ввезти контрафактное «Вдохновение»

Сотрудники казанского таможенного поста изъяли почти 190 кг контрафактных конфет «Барбарис», «Кара-Кум» и «Вдохновение». Их везли из Туркменистана

Правообладатель не разрешал использовать свои торговые знаки. У экспортера из Туркменистана не было даже согласия на продажу от производителя сладостей. В итоге конфеты изъяли, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Владелец бренда «Вдохновение» потребовал наказать компанию из Туркменистана.

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