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В Казань пытались ввезти контрафактное «Вдохновение»
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В Казань пытались ввезти контрафактное «Вдохновение» 

Казанский Портал 1 час назад
Сотрудники казанского таможенного поста изъяли почти 190 кг контрафактных конфет «Барбарис», «Кара-Кум» и «Вдохновение». Их везли из Туркменистана.
Правообладатель не разрешал использовать свои торговые знаки. У экспортера из Туркменистана не было даже согласия на продажу от производителя сладостей. В итоге конфеты изъяли, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.
Владелец бренда «Вдохновение» потребовал наказать компанию из Туркменистана.
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