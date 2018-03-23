Свердловчанка получила заболевание позвоночника, посетив частную клинику

На Среднем Урале женщина приобрела серьезные заболевания после похода к врачу. Теперь инцидентом занимаются в региональном следственном комитете , об этом сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал»

По данным следствия, в 2017 году жительница Асбеста обратилась за медицинской помощью в одну из частных клиник Екатеринбурга . Однако из-за ненадлежащего оказания медуслуг женщина получила заболевание позвоночника и головного мозга.

Выяснением обстоятельств инцидента занимается второй отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Сейчас следователи занимаются сбором и закреплением доказательной базы, а также устанавливают подозреваемых. Кроме того, проводятся опросы свидетелей, изучается медицинская документация. После сбора необходимой информации и докментов в СК назначат различного рода эскпертизы, в том числе судебно-медицинскую. В ходе расследования предстоит установить, происходили ли в частной клиники другие подобные инциденты, после которых могли пострадать пациенты. Следователи проверят медицинское учреждение на наличие лицензии, которая разрешает оказывать такого рода услуги, а также установят, были ли в частной клинике признаки мошенничества, навязывал ли персонал пациентам услуги по завышенной стоимости, в которых они фактически не нуждались.

Кроме того, в ходе расследования предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали возникшим у пациентки осложнениям, также будут внесены представления о недопущении таких обстоятельств впредь.

Напомним, до этого в Екатеринбурге произошел другой инцидент, связанный с оказанием медицинской помощи. Пожилая пациентка обратилась в частную клинику, чтобы удалить полипы в носу. После осмотра пациентке назначили операцию с двумя манипуляциями в носоглотке. После проведенных манипуляций у пациентки развилось кровотечение, в результате чего женщина скончалась. За преступное бездействие, повлекшее по неосторожности смерть, врач получил 2,5 года ограничения свободы, но при этом суд сохранил за ним право вести профессиональную деятельность.