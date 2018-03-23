Ещё
Клиенты Tele2 предпочли «живые» поздравления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клиенты Tele2 предпочли «живые» поздравления 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
23 февраля и 8 марта 2018 года рекордный рост в сети Tele2 показал интернет-трафик. По России год к году он увеличился более чем в два раза. При этом пользователи оператора одинаково много поздравляли родных и близких в социальных сетях и мессенджерах как в женский, так и в мужской праздники.
Абоненты Tele2 в Приволжье установили свои праздничные рекорды. Потребление интернет-трафика на территории макрорегиона «Волга» по сравнению с прошлым годом выросло в 2,4 раза. Лидерами по поздравлениям онлайн стали абоненты из Нижегородской области и Республики Татарстан. Совокупный объем трафика, скачанного в этих регионах, составил 44% от общего трафика в Приволжье. При этом клиенты оператора совершили на 8% больше исходящих звонков, чем за аналогичный период 2017 года, а общая продолжительность вызовов выросла на 10%.
В целом по стране количество исходящих вызовов 23 февраля и 8 марта 2018 года выросло по сравнению с прошлым годом на 7% и впервые за пять лет превысило 233 млн Всего в эти дни клиенты оператора проговорили 600 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора осталась на уровне прошлого года и составила 2,5 минуты.
В этом году Tele2 зафиксировала падение числа текстовых и небольшой рост мультимедийных сообщений. Общее количество SMS и MMS, отправленных в праздничные дни, составило 105 млн Больше всего сообщений в этом году отослали клиенты Tele2 из Челябинской, Нижегородской и Иркутской областей — именно на эти регионы пришлась почти треть всех SMS и MMS.
Волга Ньюс: последние новости
Михаил Бабич вручил государственные награды жителям Приволжья Виктор Кудряшов: "В Самарской области в общественных опросах принял участие каждый второй голосовавший" Что делать, если в выданном паспорте обнаружена ошибка?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации824
Новый советник Трампа готов развязать большую войну56
Савченко грозит «пожизненное»132
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение