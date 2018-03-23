Клиенты Tele2 предпочли «живые» поздравления

23 февраля и 8 марта 2018 года рекордный рост в сети Tele2 показал интернет-трафик. По России год к году он увеличился более чем в два раза. При этом пользователи оператора одинаково много поздравляли родных и близких в социальных сетях и мессенджерах как в женский, так и в мужской праздники.

Абоненты Tele2 в Приволжье установили свои праздничные рекорды. Потребление интернет-трафика на территории макрорегиона «Волга» по сравнению с прошлым годом выросло в 2,4 раза. Лидерами по поздравлениям онлайн стали абоненты из Нижегородской области Республики Татарстан . Совокупный объем трафика, скачанного в этих регионах, составил 44% от общего трафика в Приволжье. При этом клиенты оператора совершили на 8% больше исходящих звонков, чем за аналогичный период 2017 года, а общая продолжительность вызовов выросла на 10%.

В целом по стране количество исходящих вызовов 23 февраля и 8 марта 2018 года выросло по сравнению с прошлым годом на 7% и впервые за пять лет превысило 233 млн Всего в эти дни клиенты оператора проговорили 600 млн минут, что на 8% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность разговора осталась на уровне прошлого года и составила 2,5 минуты.

В этом году Tele2 зафиксировала падение числа текстовых и небольшой рост мультимедийных сообщений. Общее количество SMS и MMS, отправленных в праздничные дни, составило 105 млн Больше всего сообщений в этом году отослали клиенты Tele2 из Челябинской, Нижегородской и Иркутской областей — именно на эти регионы пришлась почти треть всех SMS и MMS.