В Теплом Стане состоялась встреча главы управы с жителями

21 марта в школе № 1532 по адресу: улица Теплый Стан, дом 13, корпус 3, состоялась встреча главы управы П. М. Журавлева с жителями района.

На мероприятии обсуждалась подготовка к проведению общегородских работ по благоустройству и приведению в порядок территории района в весенний период.

Встречу открыл глава управы П. М. Журавлев, он представил жителям президиум, обозначил тему встречи и предложил регламент ее проведения.

Затем слово было предоставлено первому заместителю директора ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» С. И. Михешкину. Михешкин рассказал о ходе подготовки к проведению месячника по благоустройству на территории района, о том, в каких числах будут проходить субботники, о количестве инвентаря и о планируемых видах работ.

После доклада президиумом встречи были даны ответы на все вопросы, поступившие от жителей района.