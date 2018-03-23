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В Теплом Стане состоялась встреча главы управы с жителями
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В Теплом Стане состоялась встреча главы управы с жителями 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
21 марта в школе № 1532 по адресу: улица Теплый Стан, дом 13, корпус 3, состоялась встреча главы управы П. М. Журавлева с жителями района.
На мероприятии обсуждалась подготовка к проведению общегородских работ по благоустройству и приведению в порядок территории района в весенний период.
Встречу открыл глава управы П. М. Журавлев, он представил жителям президиум, обозначил тему встречи и предложил регламент ее проведения.
Затем слово было предоставлено первому заместителю директора ГБУ «Жилищник района Теплый Стан» С. И. Михешкину. Михешкин рассказал о ходе подготовки к проведению месячника по благоустройству на территории района, о том, в каких числах будут проходить субботники, о количестве инвентаря и о планируемых видах работ.
После доклада президиумом встречи были даны ответы на все вопросы, поступившие от жителей района.
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