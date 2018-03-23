Пропавший в Краснодарском крае школьник сам пришел домой

Ранее сообщалось, что школьник ушел в лес и не вернулся.

Мать мальчика рассказала, что 22 марта он позвонил ей и сказал, что заблудился. Затем подросток перестал выходить на связь.

К поискам подключились волонтеры, спасатели и Росгвардия. Был задействован авиаотряд. Беспилотники сверху снимали массив на видеокамеру. Работали также полицейские с собаками и казаки. В связи с ухудшением погодных условий поиски подростка были затруднены.

следственном комитете сообщили, что после возвращения мальчика поисковая операция завершилась.

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