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Пропавший в Краснодарском крае школьник сам пришел домой
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Пропавший в Краснодарском крае школьник сам пришел домой 

Мир24 1 час назад
Ранее сообщалось, что школьник ушел в лес и не вернулся.
Мать мальчика рассказала, что 22 марта он позвонил ей и сказал, что заблудился. Затем подросток перестал выходить на связь.
К поискам подключились волонтеры, спасатели и Росгвардия. Был задействован авиаотряд. Беспилотники сверху снимали массив на видеокамеру. Работали также полицейские с собаками и казаки. В связи с ухудшением погодных условий поиски подростка были затруднены.
В следственном комитете сообщили, что после возвращения мальчика поисковая операция завершилась.
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