Ещё
Алтай получит более 450 миллионов рублей на развитие дорог и телемедицины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алтай получит более 450 миллионов рублей на развитие дорог и телемедицины 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
На строительство моста через реку Катунь, а также на развитие медицинских информационных систем в больницах Республики Алтай Правительство России выделит более 450 млн рублей.
Об этом рассказал представитель республики в Совете Федерации Владимир Полетаев по итогам заседания трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в Правительстве РФ.
На развитие автодорог, а именно строительство моста через реку Катунь у села Тюнгур в Усть-Коксинском районе, из Федерального дорожного фонда в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» выделят 442 466, 3 тыс. рублей.
По словам алтайского сенатора, объект очень важен для жителей нескольких населенных пунктов.
«Это единственный мост, связывающий село Кучерла с внешним миром. Кроме того, он ведет к пастбищам и сенокосным угодьям жителей Тюнгура, путь к которым лежит через Катунь», — отметил Владимир Полетаев.
Он важен и для развития туризма на Алтае. Через мост проходят все туристические маршруты к подножию горы Белуха.
На внедрение информационных систем в больницах республики выделят 11 млн рублей. Деньги поступят из резервного фонда Правительства РФ в рамках программы «Электронное здравоохранение».
Планируется перевести республиканские и муниципальные учреждения здравоохранения на электронный документооборот.
«Все больницы подключат к единой государственной информационной системе «Мое здоровье». Расписания врачей, управление потоками пациентов, доступ граждан к электронным медицинским документам, хранение архивов снимков и других изображений — все будет вестись на едином ресурсе через личный кабинет», — отметил Владимир Полетаев.
Благодаря новым технологиям качественная медицинская помощь станет доступнее, считает сенатор.
Пока же развитие медицинских информационных систем в больницах республики было возможно за счет средств регионального бюджета и фонда ОМС.
АиФ — Алтай: последние новости
Депутаты не приняли отчет главы Рубцовска о работе за 2017 год Барнаульцы пожаловались в Минздрав на клопов и плесень в детской больнице ВТБ Медицинское страхование: женщины больше заботятся о своем здоровье
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации824
Новый советник Трампа готов развязать большую войну56
Савченко грозит «пожизненное»132
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение