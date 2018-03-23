Алтай получит более 450 миллионов рублей на развитие дорог и телемедицины

На строительство моста через реку Катунь, а также на развитие медицинских информационных систем в больницах Республики Алтай Правительство России выделит более 450 млн рублей.

Об этом рассказал представитель республики в Совете Федерации Владимир Полетаев по итогам заседания трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в Правительстве РФ.

На развитие автодорог, а именно строительство моста через реку Катунь у села Тюнгур в Усть-Коксинском районе, из Федерального дорожного фонда в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» выделят 442 466, 3 тыс. рублей.

По словам алтайского сенатора, объект очень важен для жителей нескольких населенных пунктов.

«Это единственный мост, связывающий село Кучерла с внешним миром. Кроме того, он ведет к пастбищам и сенокосным угодьям жителей Тюнгура, путь к которым лежит через Катунь», — отметил Владимир Полетаев.

Он важен и для развития туризма на Алтае. Через мост проходят все туристические маршруты к подножию горы Белуха.

На внедрение информационных систем в больницах республики выделят 11 млн рублей. Деньги поступят из резервного фонда Правительства РФ в рамках программы «Электронное здравоохранение».

Планируется перевести республиканские и муниципальные учреждения здравоохранения на электронный документооборот.

«Все больницы подключат к единой государственной информационной системе «Мое здоровье». Расписания врачей, управление потоками пациентов, доступ граждан к электронным медицинским документам, хранение архивов снимков и других изображений — все будет вестись на едином ресурсе через личный кабинет», — отметил Владимир Полетаев.

Благодаря новым технологиям качественная медицинская помощь станет доступнее, считает сенатор.

Пока же развитие медицинских информационных систем в больницах республики было возможно за счет средств регионального бюджета и фонда ОМС.