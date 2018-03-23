Прихожане теплого Стана совершили паломничество

Группа прихожан храма Иверской иконы Божией Матери совершила паломническую поездку в «богохранимый град» Кострому

Паломники посетили Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, Богоявленско-Анастасиин женский монастырь и Храм Спаса-на-Запрудне.

Главная святыня Ипатьевского монастыря — чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы, перед которым 27 марта 1613 года были принесены обеты верности Отечеству, Православной Церкви и русскому народу юным Михаилом Романовым , принявшим соборное определение об избрании его на царство. Со времени этого события, положившим начало преодолению Великой смуты, Феодоровская икона и Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь града Костромы стали особо чтимыми святынями царственного дома Романовых.

Паломники посетили и другие святые места, а также осмотрели экспонаты историко-археологического музея.