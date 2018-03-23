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Прихожане теплого Стана совершили паломничество
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Прихожане теплого Стана совершили паломничество 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Группа прихожан храма Иверской иконы Божией Матери совершила паломническую поездку в «богохранимый град» Кострому.
Паломники посетили Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, Богоявленско-Анастасиин женский монастырь и Храм Спаса-на-Запрудне.
Главная святыня Ипатьевского монастыря — чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы, перед которым 27 марта 1613 года были принесены обеты верности Отечеству, Православной Церкви и русскому народу юным Михаилом Романовым, принявшим соборное определение об избрании его на царство. Со времени этого события, положившим начало преодолению Великой смуты, Феодоровская икона и Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь града Костромы стали особо чтимыми святынями царственного дома Романовых.
Паломники посетили и другие святые места, а также осмотрели экспонаты историко-археологического музея.
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