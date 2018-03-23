Куйвашев потребовал от Козицына и Якоба провести демонтаж башни без последствий

По данным ведомства, губернатор выслушал доклады главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба и генерального директора УГМК Холдинга Андрея Козицына , которые рассказали ему, что будет принято для защиты граждан при днемонтаже башни.

«Сегодня задача номер один — принять исчерпывающие меры, чтобы демонтаж прошел строго по расчетам специалистов, чтобы исключить саму возможность каких бы то ни было последствий для горожан, их имущества, расположенных рядом зданий и объектов инфраструктуры», — подчеркнул Евгений Куйвашев

Якоб отметил, что ближайшие улицы будут перекрыты, а метрополитен остановлен, так что людей под башней не будет. Козицын сообщил, что подрядчик провел все расчеты и предвидел все последствия. По его словам, при сносе используется современная технология, зарекомендовавшая себя по всему миру. При этом объект далеко не из самых сложных, заявил Козицин.