Воспитательный дом в центре Москвы могут отреставрировать

Собственник Воспитательного дома в Москве планирует провести работы по его сохранению, это крупнейшее здание города дореволюционного периода, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

«В Департамент культурного наследия города Москвы поступила заявка на выдачу задания на разработку проектной документации по реставрации Воспитательного дома в Китайгородском проезде. Это первый шаг в процессе возвращения памятнику исторического облика и проведению комплексных работ по его сохранению», — говорится в сообщении.

Как уточнил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов , ансамбль Воспитательного дома является уникальным московским памятником. Это крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода (длина фасада по набережной составляет 379 метров), которое является самым значительным сооружением раннего классицизма в Москве.

«В конце 2017 года у этого объекта появился собственник, который сразу включился в работу по сохранению объекта. Напомню, что существенным условием реализации данного ансамбля на торгах было проведение будущим инвестором комплекса необходимых работ по его сохранению и возвращению Воспитательному дому исторического облика. Город, в лице Мосгорнаследия будет строго контролировать ход работ на этих объектах» — сказал Емельянов.

Он отметил, что основным итогом данного мероприятия станет то, что после передачи объекта инвесторам и проведения комплексной реставрации, здания времен Екатерины II в историческом центре Москвы, которые были закрытыми объектами последние 80 лет, станут открыты для посетителей — для изучения, для прогулок.

Воспитательный дом стоит на побережье, в единой красной линии вместе с Кремлем, со знаменитой Чечулинской высоткой на набережной. Архитектурный проект строений готовился в Петербурге , архитектором Бланком и является образцом петербургской архитектуры, прекрасно адаптированной к особенностям Москвы. Крупный объем здания и четкий ритм архитектурных деталей выделяли его на фоне московской застройки.

«За 2017 год частными инвесторами был отреставрирован 91 объект, и это больше, чем в 2016 году. Таким образом, частный бизнес втянулся в городскую программу реставрации и приведения в порядок, имеющихся у него в собственности, исторических зданий, тем самым возвращая центру города исторический облик» — добавил Емельянов.