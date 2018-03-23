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Воспитательный дом в центре Москвы могут отреставрировать
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Воспитательный дом в центре Москвы могут отреставрировать 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Собственник Воспитательного дома в Москве планирует провести работы по его сохранению, это крупнейшее здание города дореволюционного периода, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.
«В Департамент культурного наследия города Москвы поступила заявка на выдачу задания на разработку проектной документации по реставрации Воспитательного дома в Китайгородском проезде. Это первый шаг в процессе возвращения памятнику исторического облика и проведению комплексных работ по его сохранению», — говорится в сообщении.
Как уточнил глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, ансамбль Воспитательного дома является уникальным московским памятником. Это крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода (длина фасада по набережной составляет 379 метров), которое является самым значительным сооружением раннего классицизма в Москве.
«В конце 2017 года у этого объекта появился собственник, который сразу включился в работу по сохранению объекта. Напомню, что существенным условием реализации данного ансамбля на торгах было проведение будущим инвестором комплекса необходимых работ по его сохранению и возвращению Воспитательному дому исторического облика. Город, в лице Мосгорнаследия будет строго контролировать ход работ на этих объектах» — сказал Емельянов.
Он отметил, что основным итогом данного мероприятия станет то, что после передачи объекта инвесторам и проведения комплексной реставрации, здания времен Екатерины II в историческом центре Москвы, которые были закрытыми объектами последние 80 лет, станут открыты для посетителей — для изучения, для прогулок.
Воспитательный дом стоит на побережье, в единой красной линии вместе с Кремлем, со знаменитой Чечулинской высоткой на набережной. Архитектурный проект строений готовился в Петербурге, архитектором Бланком и является образцом петербургской архитектуры, прекрасно адаптированной к особенностям Москвы. Крупный объем здания и четкий ритм архитектурных деталей выделяли его на фоне московской застройки.
«За 2017 год частными инвесторами был отреставрирован 91 объект, и это больше, чем в 2016 году. Таким образом, частный бизнес втянулся в городскую программу реставрации и приведения в порядок, имеющихся у него в собственности, исторических зданий, тем самым возвращая центру города исторический облик» — добавил Емельянов.
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