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Реконструкция Лобненского шоссе завершится в 2020 году
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Реконструкция Лобненского шоссе завершится в 2020 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Реконструкцию Лобненского шоссе планируют завершить в Подмосковье в 2020 году, сейчас начинается проектирование работ, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
«Сейчас мы приступаем к проектированию реконструкции этой дороги. Сегодня там две полосы, мы планируем расширить участок до четырех полос. После завершения разработки проекта реконструкции, мы покажем его жителям. Это большой, сложный технический процесс, реконструкция, я думаю, завершится в 2020 году», — сказал Тресков в интервью телеканалу «360° Подмосковье».
Он добавил, что необходимо не только расширить дорогу и поменять асфальт, но и вынести там имеющиеся газовые трубы, линии электропередачи.
«Губернатор (Подмосковья Андрей Воробьев — ред.) нас активно настраивает на ускорение темпов реконструкции конкретно Лобненского шоссе, поскольку это является одной из наболевших тем в городе», — подчеркнул Тресков.
Министр пояснил, что затруднения при передвижении жителей через реконструируемый участок Лобненского шоссе будут минимизированы. Кроме того, сроки реконструкции будут максимально сокращены для удобства жителей.
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