Пугачева эмигрирует на Кипр?

Sobesednik.ru узнал, что Примадонна может быть заинтересована в получении гражданства Кипра

Алла Пугачева вновь шокировала поклонников своими домашними снимками. Певица в очередной раз выставила фотографию без макияжа. В ней совершенно невозможно узнать ту Примадонну, которой восхищаются миллионы поклонников. Но Пугачева, судя по всему, комплексами не страдает и хочет, чтобы зритель принимал ее любой.

«С легким паром», — написала звезда.

Между тем певицу сейчас больше интересуют вопросы не собственной внешности, а недвижимости. На днях Примадонна вместе с Максимом Галкиным и детьми побывала на Кипре. По некоторым данным, там звездное семейство приобрело апартаменты в одном из самых престижных районов — Неаполисе.

— Тем, кто покупает жилье от двух миллионов долларов, автоматически дают гражданство, — сообщили нам.

Иметь паспорт и возможность передвигаться по Европе без виз Алла мечтает давно. При этом вопрос о том, чтобы пере­ехать на Кипр окончательно, не стоит. Здесь звезда будет проводить лишь летние месяцы. Благо в доме, где приобрела жилье Пугачева, создано все для комфортного отдыха — отличная инфраструктура и огромная зеленая территория, где Алла сможет совершать длительные прогулки.