Ещё
Пугачева эмигрирует на Кипр?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева эмигрирует на Кипр? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru узнал, что Примадонна может быть заинтересована в получении гражданства Кипра.
Алла Пугачева вновь шокировала поклонников своими домашними снимками. Певица в очередной раз выставила фотографию без макияжа. В ней совершенно невозможно узнать ту Примадонну, которой восхищаются миллионы поклонников. Но Пугачева, судя по всему, комплексами не страдает и хочет, чтобы зритель принимал ее любой.
«С легким паром», — написала звезда.
Между тем певицу сейчас больше интересуют вопросы не собственной внешности, а недвижимости. На днях Примадонна вместе с Максимом Галкиным и детьми побывала на Кипре. По некоторым данным, там звездное семейство приобрело апартаменты в одном из самых престижных районов — Неаполисе.
— Тем, кто покупает жилье от двух миллионов долларов, автоматически дают гражданство, — сообщили нам.
Иметь паспорт и возможность передвигаться по Европе без виз Алла мечтает давно. При этом вопрос о том, чтобы пере­ехать на Кипр окончательно, не стоит. Здесь звезда будет проводить лишь летние месяцы. Благо в доме, где приобрела жилье Пугачева, создано все для комфортного отдыха — отличная инфраструктура и огромная зеленая территория, где Алла сможет совершать длительные прогулки.
ИД «Собеседник»: последние новости
Собчак заявила, что экспертизу по свалке "Ядрово" проведут до 23 марта Подсчитано больше 50% голосов; Путин поблагодарил за результат Волоколамский район возглавит новый руководитель из-за скандала со свалкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну131
Путин обратился к нации808
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ90
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Савченко грозит «пожизненное»149
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение