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В апреле на Новой Голландии запустят новый сезон «Открытого лектория»
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В апреле на Новой Голландии запустят новый сезон «Открытого лектория» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
1 апреля Новая Голландия запустит второй сезон образовательного проекта «Открытый лекторий». Лекции будут проходить в Павильоне.
Гостям представят события по нескольким направлениям: воскресный киноклуб от журнала «Сеанс», лектории от Европейского университета, музея «Гараж», журнала «Проект Балтия», Высшей школы экономики и дизайн-департамента Новой Голландии.
Кроме того, желающие смогут прослушать лекции о теории кино и исследованиях звука. Как и в прошлом году, проект будет работать до октября.
Вход на все мероприятия будет свободным, предварительная регистрация обязательна. Программа мероприятий на апрель опубликована на сайте пространства.
Фото: @robach25
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