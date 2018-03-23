В апреле на Новой Голландии запустят новый сезон «Открытого лектория»

1 апреля Новая Голландия запустит второй сезон образовательного проекта «Открытый лекторий». Лекции будут проходить в Павильоне.

Гостям представят события по нескольким направлениям: воскресный киноклуб от журнала «Сеанс», лектории от Европейского университета, музея «Гараж», журнала «Проект Балтия», Высшей школы экономики и дизайн-департамента Новой Голландии.

Кроме того, желающие смогут прослушать лекции о теории кино и исследованиях звука. Как и в прошлом году, проект будет работать до октября.

Вход на все мероприятия будет свободным, предварительная регистрация обязательна. Программа мероприятий на апрель опубликована на сайте пространства.

Фото: @robach25

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