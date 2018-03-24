Ещё
С 1 апреля на Новой Голландии начнут читать бесплатные лекции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями

С 1 апреля на Новой Голландии начнут читать бесплатные лекции 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На острове Новая Голландия начнут читать бесплатные лекции. Образовательный проект «Открытый лекторий» возобновит работу 1 апреля.
В новом сезоне запланированы лекции о кинематографе, графическому дизайну, архитектуре, а также политическим, социальным и общественным наукам. Откроется лекторий заседанием киноклуба журнала «Сеанс», в рамках которого участники обсудят польский фильм 1959 года «Загадочный пассажир».
«Открытый лекторий» будет действовать на территории Новой Голландии до октября, после чего вновь уйдет на перерыв на зиму.
Вход на все мероприятия свободный, по предварительной регистрации. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте Новой Голландии.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
На станции метро «Озерки» в Петербурге сломался эскалатор «МегаФон» накануне ЧМ — 2018: новые станции и модернизация сети Попытка взорвать пост ГИБДД обошлась петербуржцам почти в 40 лет колонии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза511
Васильева спасла умирающего Добронравова25
«ЦРУ готовило переворот в России»485
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть126
Украинцы устали от Украины147
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение