С 1 апреля на Новой Голландии начнут читать бесплатные лекции

На острове Новая Голландия начнут читать бесплатные лекции. Образовательный проект «Открытый лекторий» возобновит работу 1 апреля.

В новом сезоне запланированы лекции о кинематографе, графическому дизайну, архитектуре, а также политическим, социальным и общественным наукам. Откроется лекторий заседанием киноклуба журнала «Сеанс», в рамках которого участники обсудят польский фильм 1959 года «Загадочный пассажир».

«Открытый лекторий» будет действовать на территории Новой Голландии до октября, после чего вновь уйдет на перерыв на зиму.

Вход на все мероприятия свободный, по предварительной регистрации. С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте Новой Голландии.