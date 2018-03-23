Эксперты «Сколково» оценят инновационные разработки ульяновцев 

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23 ребенка были госпитализированы в Волоколамске из-за выброса сероводорода на свалке «Ядрово»

Главное за неделю в регионах РФ. Похмелье после выборов, работа над ошибками, и «кхыть» губернатору