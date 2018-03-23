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Эксперты «Сколково» оценят инновационные разработки ульяновцев
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Эксперты «Сколково» оценят инновационные разработки ульяновцев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Также пройдут конкурсы инновационных проектов, в числе которых информационные технологии, индустриальный трек, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, зеленая энергетика. На сегодняшний день зарегистрировано уже более 130 проектов. Губернатор региона Сергей Морозов рассказал, что в Ульяновской области доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте составляет порядка 30%. «Ввод в строй второй очереди нанотехнологического центра ULNANOTECH, включение ветряной электрической станции финской компании „Фортум“ в реестр мощности, открытие новых базовых кафедр по приоритетным направлениям подготовки — всё это способствует установлению в регионе комфортного климата для начинающих стартаперов», — говорит он. По словам министра развития конкуренции и экономики региона Рустема Давлятшина, основная задача заключается в том, чтобы поставить этот потенциал на промышленные рельсы. «Принять участие в стартап-туре изъявили желание и соседние регионы. 37 качественных проектов из 140 являются иногородними. И речь идёт не только о субъектах ПФО», — заключил министр.
Напомним, фонд развития ветроэнергетики, созданный «Роснано» и финской энергокомпанией Fortum, до конца 2018 года построит в Ульяновской области первый совместный ветропарк мощностью 50 МВт.
Фото:avatars.mds.yandex.net
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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