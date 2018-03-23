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Маршрут трамвая №16 изменится с 24 марта
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Маршрут трамвая №16 изменится с 24 марта 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 26 минут назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Трамвай №16, путь которого пролегает по району Чертаново Северное, поедет по укороченному маршруту с субботы, 24 марта. Об этом пресс-служба «Мосгортранса» сообщила на официальной странице предприятия во ВКонтакте.
Новая схема подразумевает изменение конечной остановки трамвая. Маршрут, как и раньше, будет пролегать от остановки «Улица Академика Янгеля», но теперь до пункта «Новоданиловский проезд». Напомним, что ранее путь трамвая заканчивался на остановке «Улица Серпуховский вал».
В целом, изменения должны поспособствовать курсированию трамвая №16 строго по расписанию, без задержек. Отметим, что теперь на маршруте не 37 остановочных пунктов, а 32.
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 Ещё 2 источника 
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