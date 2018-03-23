Госдума отклонила проекты о расширении использования Знамени Победы

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости Госдума на пленарном заседании в пятницу отклонила пакет законопроектов о расширении торжественного использования Знамени Победы.

Инициативой предусматривалось использование Знамени Победы или его копий во время торжественных мероприятий, посвященных ряду праздничных дат.

В частности предлагалось установить, что копии Знамени Победы наряду с государственным флагом РФ должны обязательно вывешиваться на зданиях либо подниматься на мачтах, флагштоках не только в День Победы, но и в дни воинской славы и памятные дни, а также в День России и День народного единства.