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Госдума отклонила проекты о расширении использования Знамени Победы
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Госдума отклонила проекты о расширении использования Знамени Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу отклонила пакет законопроектов о расширении торжественного использования Знамени Победы.
Инициативой предусматривалось использование Знамени Победы или его копий во время торжественных мероприятий, посвященных ряду праздничных дат.
В частности предлагалось установить, что копии Знамени Победы наряду с государственным флагом РФ должны обязательно вывешиваться на зданиях либо подниматься на мачтах, флагштоках не только в День Победы, но и в дни воинской славы и памятные дни, а также в День России и День народного единства.
"Комитет полагает, что во всех случаях предлагаемые новшества могут привести к обесцениванию государственных реликвий и символов победы над фашистской Германией", — заявил на заседании член комитета по обороне Владимир Богодухов, отметив, что комитет не поддержал инициативу.
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