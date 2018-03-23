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Путин и эмир Катара обсудят наращивание взаимодействия
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Путин и эмир Катара обсудят наращивание взаимодействия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 26 марта переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых будет обсуждаться взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать шестого марта в Москве состоятся переговоры президента РФ Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который будет находиться в России с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне запланировано обсуждение вопросов дальнейшего наращивания российско-катарского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальных тем международной и региональной повестки дня", — говорится в сообщении.
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