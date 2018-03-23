Полномочия судейской комиссии Кремля просят урезать

Пересмотреть процесс подбора судей с упором на независимость судебной власти рекомендуют России эксперты Группы государств против коррупции (ГРЕКО). После посещения нашей страны зарубежными аналитиками был подготовлен оценочный доклад, более 30 страниц которого посвящены антикоррупционным требованиям к российскому судейскому сообществу. О реализации этих предложений РФ должна будет информировать секретариат организации до апреля 2019 года. Надо сказать, что российские власти всегда серьезно относились к рекомендациям ГРЕКО и старались их выполнять (о рекомендациях в отношении прокурорских работников читайте на Legal.Report здесь).

О судейской честности

По мнению группы экспертов ГРЕКО (ГЭГ), в рамках общего процесса отбора судей ККС честность все-таки «принимается во внимание». Этому, в частности, способствует психологическая оценка претендентов. Тем не менее, ГЭГ считает, что, несмотря на определенную процедуру для таких оценок, объективных критериев, определяющих качества честности и этического поведения, которые ожидаются от кандидатов, «не существует».

Авторы доклада также приняли во внимание мнение общественности относительно уровня коррупции в судебных органах, а также регулярное возбуждение дел против судей, вовлеченных в различные противозаконные схемы. Поэтому они отмечают важность не только выбора кандидатов с высокой квалификацией, но и тех, «чья честность означает, что они защищены от внешнего давления, конфликтов интересов и т.д.» Рекомендация ГРЕКО такова: определить объективные критерии, которыми следует руководствоваться при применении требований к честности в процессе отбора, назначения и продвижения судей, — и непременно сделать их доступными для общественности.

Пагубное влияние председателей судов

Председатели судов, отмечает ГЭГ, «играют значительную роль» в процессе отбора кандидатов. И хотя их участие в алгоритме назначения в определенный момент названо «разумным», сам способ вовлечения должен быть четко указан в соответствующих нормативных правовых актах. Это необходимо для предотвращения «какого-либо неофициального влияния на результат процесса со стороны председателей судов».

Фигуры подобного масштаба, сетуют аналитики, не только имеют «некоторую степень влияния» на предложенного для назначения кандидата — вновь назначенный судья, скорее всего, «будет перед ними в долгу». Эксперты обеспокоены отсутствием четких подробных положений закона о роли председателей судов в процессе отбора судей (а также в общем о карьере судей, попадающих в их подчинение) и об их потенциальном пагубном влиянии на прозрачность данных процедур.

Третьей власти не хватает независимости от Кремля…

Рассматривая работу кадровой судейской комиссии при президенте, ГЭГ прямо указывает: их российские собеседники «ясно дали понять», что роль главы государства в назначении судей «является не просто церемониальной, а фактически решающей».

Группа экспертов считает, что полномочия исполнительной власти в рамках процедуры отбора вплоть до окончательного назначения судей таковы, что «потенциально могут оказать отрицательное влияние на независимость судей». В связи с этим ГРЕКО рекомендует пересмотреть процесс подбора служителей Фемиды так, чтобы лучшим образом сохранить разделение властей и независимость судебной власти от исполнительной. Вместе с тем нужно «значительно усилить» роль именно судебной власти в процессе отбора кандидатов на должности судей, которые затем будут назначаться президентом.

…а мировым судьям — пожизненных сроков

В докладе подчеркивается: мировые судьи являются единственными судьями, которые не имеют права на пожизненное пребывание в должности в Российской Федерации. ГЭГ опасается, что такая система приводит к возникновению рисков, особенно при коротких сроках нахождения в должности, так как создает возможности «для ненадлежащего давления» на мировых судей, которые желают повторного назначения. В свою очередь это приводит к «искажению процесса принятия решений».

Экспертная группа придерживается мнения о том, гарантию независимости мировых судей и отсутствия внешнего влияния на них возможно лишь в случае предоставления судьям неопределенных сроков полномочий. Безопасность нахождения в должности и принцип несменяемости названы в документе «ключевыми элементами независимости судей». ГРЕКО рекомендует российским властям «искать пути повышения стабильности» срока пребывания в должности мировых судей.

Долой браки с адвокатами!

Как отмечают аналитики ГРЕКО, в 2016 году IX Всероссийский съезд судей принял тревожащее решение: исключить три положения, связанные с беспристрастностью судей, из Кодекса судейской этики. Они требовали от судей избегать ситуаций, когда близкие родственники заинтересованы в разбирательстве, а также когда личные отношения со сторонами разбирательства могут вызвать подозрения или создать впечатление отсутствия беспристрастности. Судьи также были обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов.

ГЭГ считает, что эти положения представляют собой важные гарантии беспристрастности судей. Эксперты напоминают о принципе, согласно которому правосудие должно не только осуществляться, но и «быть видимым в действии». В том, что указанные положения закреплены как в законодательстве, так и в КСЭ (не имеющим приоритета над кодифицированными правилами отвода судей), «противоречия нет». ГРЕКО рекомендует возвратить в кодекс все исключенные из него положения, связанные с беспристрастностью и честностью судей.

У судей слишком много иммунитета

ГЭГ обеспокоена и тем, что помимо иммунитета, связанного с непосредственным исполнением судебных обязанностей, судьи также пользуются другой формой неприкосновенности. Речь идет о том, что до начала любого уголовного расследования в их отношении, а также судебного преследования, требуется согласие ККС. Это, по мнению аналитиков, «выходит за рамки строго функционального иммунитета, связанного с отправлением правосудия».

Авторы доклада убеждены: действующее законодательство «необоснованно является слишком широким». Процедура получения согласия квалифколлегии «неизбежно продолжительна» по времени и может препятствовать проведению расследований коррупционных правонарушений. ГРЕКО считает, что преступления, не связанные с отправлением правосудия, должны подвергаться расследованию и судебному преследованию без необходимости конкретного согласия со стороны судебных органов в качестве основного правила. Иммунитет судей должен быть ограничен деятельностью, связанной с их участием в отправлении правосудия, причем «в максимально возможной степени».