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Минтруд: за неделю в российском аналоге LinkedIn зарегистрировались 13 тысяч человек
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Минтруд: за неделю в российском аналоге LinkedIn зарегистрировались 13 тысяч человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр труда Максим Топилин заявил, что в социальной сети профессиональных контактов Skillsnet за неделю зарегистрировались 13 тыс. человек. Об этом сообщает RNS.
"Около 13 тыс. клиентов зарегистрированы в этой сети (Skillsnet — "Газета.Ru"). Но это только несколько дней и мы исходим из того, что нам нужно сесть вместе с операторами на этом рынке и посмотреть, чем мы можем наполнить систему для стажировок, для студентов, для тех, кто хочет куда-то переехать", — сказал Топилин.
Он также добавил, что новая социальная сеть — это «нормальный институт», который позволит внедрять технологию цифровизации.
Ранее сообщалось, что Роструд запустил российский аналог LinkedIn.
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