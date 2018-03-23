Минтруд: за неделю в российском аналоге LinkedIn зарегистрировались 13 тысяч человек

Министр труда Максим Топилин заявил, что в социальной сети профессиональных контактов Skillsnet за неделю зарегистрировались 13 тыс. человек. Об этом сообщает RNS. "Около 13 тыс. клиентов зарегистрированы в этой сети (Skillsnet — "Газета.Ru" ). Но это только несколько дней и мы исходим из того, что нам нужно сесть вместе с операторами на этом рынке и посмотреть, чем мы можем наполнить систему для стажировок, для студентов, для тех, кто хочет куда-то переехать", — сказал Топилин. Он также добавил, что новая социальная сеть — это «нормальный институт», который позволит внедрять технологию цифровизации. Ранее сообщалось, что Роструд запустил российский аналог LinkedIn.