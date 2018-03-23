Литературно-краеведческую экскурсию устроили для жителей старшего возраста из Бибирева

Литературно-краеведческую экскурсию провела библиотека № 69 совместно с Территориальным центром социального обслуживания «Бибирево» для жителей района старшего возраста. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Мы ознакомили участников мероприятия с библиотекой, рассказали об истории родного района Бибирево и Подушкинской школе. Наши гости с удовольствием приняли участие в занимательной викторине по истории Москвы , — рассказали в администрации библиотеки. — Также мы поговорили о творчестве писателей, чьими именами названы улицы района Бибирево: цитировали дневники Пришвина, вспоминали самые известные произведения Лескова и с удовольствием слушали романсы на стихи Плещеева.

Отметим, что подобные бесплатные литературно-краеведческие экскурсии для взрослых и детей проводят в библиотеке № 69 регулярно. Для того, чтобы записаться на них в удобное для посещения время, необходимо позвонить по телефону 8 (499) 206-92-74. (вт)