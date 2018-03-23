Петербургские депутаты требуют повысить штраф за неправильную парковку

Кодекс об административных правонарушениях карает за неправильную парковку и сейчас, но в Петербурге решили, что суммы штрафов слишком маленькие. Поэтому водители не особенно боятся оставлять свои автомобили там, где нельзя. А значит, штрафы надо повысить, логично заключили парламентарии Северной столицы.

Они намерены внести в Госдуму поправки в КоАП, резко ужесточающие наказание. Если сейчас россияне платят за неправильную парковку 500 рублей, то будут отдавать 2 тысячи — в четыре раза больше.

Стоянка на остановках маршрутного транспорта, трамвайных путях, пешеходных переходах и ближе, чем в пяти метрах перед ними, нынче обходится в тысячу рублей — будет три тысячи. К тем, кто ездит по Москве и Петербургу, закон и сегодня более строг, чем к прочим: за все эти нарушения они сейчас платят 3 тысячи. Но теперь будут отдавать 4 тысячи.

«Эта мера нужна не для того, чтобы собирать больше денег в качестве штрафов, а чтобы водитель задумался, что ему выгоднее — нарушать или не нарушать, — объяснил свою инициативу её автор, петербургский депутат Денис Четырбок . — Нынешние размеры штрафов не соответствуют степени их общественной вредности. Предусмотренные законом санкции не останавливают водителей от всякого рода нарушений. В таких мегаполисах, как Москва и Петербург, где и без того очень сложная транспортная ситуация, имеет смысл установить более жёсткие санкции, чем в других регионах. Необходимо воспитывать культуру вождения. Эту затянувшуюся вакханалию на российских дорогах уже давно пора прекратить».

Если идею петербуржцев примет Госдума, то размеры штрафов за неправильную парковку изменятся впервые с 2011 года. Именно тогда для двух столиц прописали более строгие меры наказания — законодатели сочли, что в этих городах нарушений ПДД представляет собой более серьёзную общественную опасность, чем в других местах.