Эволюция, а не революция: тезисы обращения Путина к нации отвечают запросам в обществе

Призыв к консолидации, слова о необходимости качественного скачка — эти тезисы, озвученные Владимиром Путиным в обращении к россиянам, совпадают с настроениями в самом обществе. Так считает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев

Сегодня Владимир Путин выступил с обращениям к гражданам страны — после того, как ЦИК обнародовала официальные итоги голосования на выборах 18 марта. Президент выразил благодарность всем, кто участвовал в голосовании на выборах, и заявил о необходимости прорыва, причем общими усилиями.

"Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам", — сказал Путин.

Глава государства отметил и подчеркнул справедливость заявлений граждан о снижении доходов, недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах, отметив, что в курсе проблем. При этом указал, что обещания быстрых решений — это популизм.

"Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее, — мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать всё это немедленно, прямо сейчас, всё изменить в одночасье", — сказал Владимир Путин.

Он напомнил ключевые задачи, стоящие перед властью — те, что были изложены в Послании Федеральному собранию. Новые рабочие места и рост эффективности экономики, рост реальных доходов, развитие инфраструктуры, социальной сферы, и все это — «на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить».

Ключевым тезисом в обращении Путина был призыв к консолидации — и граждан, и политических сил:"Подчеркну: наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер, и должна объединить всех".

Технологический прорыв

От президента России не стоило ждать никакого другого призыва, а именно к консолидации, говорит Дмитрий Журавлев.

"Президент — не лидер политической партии, а лидер страны, он сам по себе консолидирующая фигура, по факту своей должности. Другой вопрос, что Владимир Путин наиболее соответствует своему посту, он — человек, который не сводит позицию к позиции только политической силы, так что здесь полное соответствие формы и содержания", — сказал эксперт.

Для чего нужна консолидация? Для развития, которое возможно только на основе технологического прорыва, о котором также говорит Путин — ведь без рост производительности труда невозможен рост реальных доходов.

"Возможно изменить их структуру, кому-то дать больше, кому-то меньше, но общий рост нереален без повышения производительности. Ведь просто рост доходов приведет к росту инфляции. Так что, указывая на необходимость технологического рывка, Путин абсолютно прав", — отметил эксперт.

Общество хочет развития

Еще один тезис — преодоление разрыва между слоями в обществе, между регионами, то, что относится к социальной сфере. Это борьба с бедностью, с одной стороны, а с другой, развитие инфраструктуры. Обе задачи, напомнил Журавлев, не могут быть выполнены в короткий срок. Бедность вредна обществу, потому что создает неустойчивую социальную структуру, но отдельного богатого человека сильно не ущемляет. И здесь тоже нужна консолидация, нужна целенаправленная работа.

"Общество хочет развития, это точно. И хочет развития эволюционного, потому что если бы оно хотело революционного, у Собчак и Грудинина были бы другие показатели. И в консолидации, еще большей, россияне тоже заинтересованы, и уже демонстрируют это, — достаточно посмотреть на те же итоги голосования", — сказал Дмитрий Журавлев.