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Более пяти тысяч югорчан получат единовременную выплату ко Дню Победы
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Более пяти тысяч югорчан получат единовременную выплату ко Дню Победы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Получателями станут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, вдовы и дети погибших инвалидов и участников войны. Выплаты будут предоставлены им до 30 апреля.
«Выплаты от 1000 до 3000 рублей в зависимости от категории граждан будут осуществляться в беззаявительном порядке. Общая численность указанных категорий граждан на 1 марта 2018 года составляет 5 807 человек», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
Как ранее писал «ФедералПресс», в январе в Югре началось предоставление единовременных выплат, приуроченных к началу объявленного президентом России Десятилетия детства и 25-летию Конституции страны.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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