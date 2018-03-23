Более пяти тысяч югорчан получат единовременную выплату ко Дню Победы

Получателями станут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», узники концлагерей, вдовы и дети погибших инвалидов и участников войны. Выплаты будут предоставлены им до 30 апреля.

Наталья Комарова. «Выплаты от 1000 до 3000 рублей в зависимости от категории граждан будут осуществляться в беззаявительном порядке. Общая численность указанных категорий граждан на 1 марта 2018 года составляет 5 807 человек», — отметила губернатор Югры