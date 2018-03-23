Уберут клумбы, ямы и скульптуры. Как преобразят остров Канта в Калининграде

Власти Калининградской области организуют дорогостоящий проект благоустройства острова Канта — одной из главных достопримечательностей не только города, но и региона. Многим жителям это решение непонятно: остров — далеко не самая запущенная городская территория. Чем недовольны горожане, выяснял журналист «АиФ-Калининград»

Деревья обрежут

В феврале областное учреждение культуры «Кафедральный собор» заказало проект благоустройства острова Канта за 600 тысяч рублей. Цель, поставленная перед проектировщиками: создать зону отдыха «путём объединения всей территории системой променадов и дорожек, восстановления и развития ландшафтной структуры и благоустройства». Платят областной бюджет и Кафедральный собор. Подрядчик — калининградская студия, которая делала проект благоустройства озёр Верхнего, Поплавок.

Проект по острову Канта ещё в работе, но первые предложения уже выдали. Ничего радикального. Асфальт вокруг собора предлагают заменить на брусчатку. Ёлки, загораживающие вид на его центральный вход, — перенести влево. Ступени, по которым поднимаемся от собора на пешеходную зону, — сделать шире, часть их превратить в сиденья амфитеатра. А саму пешеходную «магистраль» Острова вымостить гранитными плитами, лежащими сейчас под Эстакадным мостом. Пешеходную зону предлагают сделать пространством для мероприятий и ярмарок. Сейчас этому мешают клумбы, которые после каждого массового события оказываются вытоптанными. Цветники предложили заменить на клинкерное мощение с рисунком.

Фото: АиФ / Станислав Ломакин; Пресс-служба Правительства Калининградской области

Сейчас на Острове располагается так называемый парк скульптур. На одном из прошлогодних совещаний по Острову художник Ольга Дмитриева высказала мнение, что лишь некоторые из композиций представляют художественную ценность. Остальные — «свалка», скульптурам нужна ревизия. Но проектировщики предлагают всё сохранить, только расставить по-другому и, главное, для всех изготовить однотипные постаменты с информационными табличками, подсветку, поставить возле каждой композиции лавочку и урну.

«Сейчас парк скульптур является таковым условно, посещаемость его «никакая», — говорит главный архитектор области Евгений Костромин. — Скульптуры разбросаны хаотично, не вызывают интереса у посетителей. Непонятно, как к ним подойти, кто на них изображён. Их предложили разместить по двум аллеям, исходящим от собора. Направо — аллея писателей, налево — аллея композиторов».

В аллею композиторов предложили включить скульптуру композитора Микаэела Таривердиева и поставить её в начале. Напомним, сейчас собором руководит Вера Таривердиева, супруга композитора, проходят конкурсы органистов им. Таривердиева. Правда, сама директор собора говорит, что с ней вопрос установки памятника не обсуждали, и она считает это неуместным. Все остальные скульптуры распределят по парку вдоль пешеходной зоны. Деревьям в парке хотят обрезать нижние ветви. Под Эстакадным мостом положат современное покрытие. Лестницы почистят, покрасят.

Собор «завис»

«До ЧМ всё сделать не успеем, — говорит зампредседателя правительства области Гарри Гольдман . — Проведём косметический ремонт. Будем смотреть, где ямы в асфальте. И начнём благоустройство. На этот год выделено 15 млн рублей на центральную часть острова Канта и набережные, требующие косметического ремонта. Масштабные преобразования будут в следующем году: начнём строительство разводного моста, который свяжет «Ластадию» и Остров. Будем приводить в порядок территорию у Дома Советов. У нас большая программа благоустройства, хотим всё финансирование до 2024 года расписать».

Весь проект благоустройства Острова обойдётся недёшево, сколько, пока не говорят. Но деньги на это будут, уверенно сказал зампред. При этом главной достопримечательности Острова — собору — давно требуются противоаварийные работы, оценённые в 66 млн рублей. Средства надеялись получить из федерального бюджета, но не складывается.