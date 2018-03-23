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Пассажиропоток в сообщении Беларусь-Литва по итогам 2017 года сократился на 4,7%
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Пассажиропоток в сообщении Беларусь-Литва по итогам 2017 года сократился на 4,7% 

ТАСС 2 часа назад
МИНСК, 23 марта. /ТАСС/. Международными пассажирскими поездами в сообщении Беларусь-Литва по итогам работы за 2017 год перевезено 285,9 тыс. пассажиров, это на 4,7% меньше, чем в 2016 году, следует из сообщения пресс-центра Белорусской железной дороги (БЖД). Об этом стало известно в ходе переговоров в Минске между руководителями БЖД и Литовских железных дорог.
Было отмечено, что в 2017 году сформировалась положительная динамика роста объемов грузовых перевозок во ввозе, вывозе и транзите. Так, объем перевезенных грузов по белорусско-литовским межгосударственным стыковым пунктам за 2017 год составил 33,4 млн тонн, или 115% к 2016 году.
В ходе переговоров состоялся обмен информацией о проводимой работе по привлечению новых грузопотоков, в том числе за счет оптимизации тарифных условий на перевозки грузов. Стороны отметили важность координации совместных действий по созданию привлекательных условий для развития железнодорожных перевозок в сообщении БеларусьЛитваКалининградская область.
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