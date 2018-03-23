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С юными читателями из Щукина встретилась писательница Тамара Крюкова
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С юными читателями из Щукина встретилась писательница Тамара Крюкова 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке №243-1 района Щукино прошла встреча с писательницей Тамарой Крюковой.
— Тамара Шамильевна нашла общий язык с юными читателями, поделившись «советами», когда нужно шутить, открыла тайну, что умеет переводить с кошачьего на русский язык, рассказала о любимых героях своих книг, прочитала фрагменты из произведений «Потапов, к доске», «Хрустальный ключ» и свои стихи, — рассказали сотрудники библиотеки.
Кульминацией мероприятия стал блок, в рамках которого писательница отвечала на разнообразные вопросы читателей, после чего на память была сделана общая фотография, и проведена автограф-сессия.
Напомним, библиотека №243-1 находится по адресу: улица Академика Бочвара, д. 5, корп. 1. (вт)
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