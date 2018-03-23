На Маршала Соколовского сыграют на ударных инструментах

В среду, 4 апреля, в районе Щукино пройдет концерт студентов и выпускников класса ударных инструментов заслуженного работника культуры Людмилы Красильниковой и заслуженного артиста РФ Александра Багирова.

— В концерте примут участие студенты и выпускники колледжа и института. В программе прозвучат оригинальные произведения и переложения для ударных инструментов. Концертмейстер — Ольга Красильникова , — сообщили в пресс-службе института.

Концерт начнется в 18.00 в концертном зале МГИМ имени Шнитке по адресу: ул. Маршала Соколовского, д. 10. Вход свободный. (вт)