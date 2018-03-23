Псковстат опубликовал численность населения всех городов и поселений на начало 2018 года 

Псковстат опубликовал полные данные о численности населения в Псковской области, включая города, поселки и сельские поселения. Оценка численности постоянногоВсев том числе:населения на 1 января 2018 г.населениегородскоесельское (человек) Псковская область636546451143185403Городской округ — город Псков210501210501 г. Псков210501210501 Городской округ — город Великие Луки9143591435 г. Великие Луки9143591435 Муниципальный район Бежаницкий1014342355908 Городское поселение Бежаницы34653465 пгт. Бежаницы34653465 Бежаницкое сельское поселение2031 2031 Сельское поселение Лющикская волость1090 1090 Сельское поселение Полистовское1251770481 пгт. Красный Луч770770 Чихачевское сельское поселение2306 2306Муниципальный район Великолукский21106 21106 Сельское поселение Лычевская волость6153 6153 Сельское поселение Переслегинская волость5375 5375 Сельское поселение Пореченская волость3655 3655 Сельское поселение Шелковская волость5923 5923Муниципальный район Гдовский1214834608688 Городское поселение Гдов540534601945 г. Гдов34603460 Сельское поселение Добручинская волость1716 1716 Сельское поселение Плесновская волость208 208 Сельское поселение Полновская волость1734 1734 Сельское поселение Самолвовская волость536 536 Сельское поселение Спицинская волость1164 1164 Сельское поселение Черневская волость653 653 Сельское поселение Юшкинская волость732 732Муниципальный район Дедовичский1198674614525 Городское поселение Дедовичи74617461 пгт. Дедовичи74617461 Сельское поселение Вязьевская волость1919 1919 Сельское поселение Пожеревицкая волость1305 1305 Сельское поселение Шелонская волость1301 1301Муниципальный район Дновский1122276833539 Городское поселение Дно84987683815 г. Дно76837683 Сельское поселение Выскодская волость1409 1409 Сельское поселение Искровская волость1315 1315Муниципальный район Красногородский684136533188 Городское поселение Красногородск36533653 пгт. Краногородск36533653 Сельское поселение Красногородская волость2452 2452 Сельское поселение Пограничная волость736 736Муниципальный район Куньинский899227346258 Городское поселение Кунья27342734 пгт. Кунья27342734 Сельское поселение Жижицкая волость1246 1246 Сельское поселение Каськовская волость715 715 Сельское поселение Куньинская волость3006 3006 Сельское поселение Пухновская волость1291 1291Муниципальный район Локнянский806734214646 Городское поселение Локня34213421 пгт. Локня34213421 Сельское поселение Михайловская волость2204 2204 Сельское поселение Подберезинская волость873 873 Сельское поселение Самолуковская волость1569 1569Муниипальный район Невельский23828150798749 Городское поселение Невель1507915079 г. Невель1507915079 Сельское поселение Артемовская волость2225 2225 Сельское поселение Ивановская волость2041 2041 Сельское поселение Плисская волость1515 1515 Сельское поселение Туричинская волость1314 1314 Сельское поселение Усть-Долысская волость1654 1654Муниципальный район Новоржевский804432524792 Городское поселение Новоржев32523252 г. Новоржев32523252 Сельское поселение Вехнянская волость1559 1559 Сельское поселение Выборская волость1629 1629 Сельское поселение Новоржевская волость1604 1604Муниципальный район Новосокольнический1285672195637 Городское поселение Новосокольники72197219 г. Новосокольники72197219 Сельское поселение Вязовская волость488 488 Сельское поселение Маевская волость1108 1108 Сельское поселение Насвинская волость1534 1534 Сельское поселение Пригородная волость2507 2507Муниципальный район Опочецкий16434101446290 Городское поселение Опочка1014410144 г. Опочка1014410144 Сельское поселение Болгатовская волость1025 1025 Сельское поселение Варыгинская волость1323 1323 Сельское поселение Глубоковская волость1665 1665 Сельское поселение Пригородная волость2277 2277Муниципальный район Островский28844204278417 Городское поселение Остров2042720427 г. Остров2042720427 Сельское поселение Бережанская волость1980 1980 Сельское поселение Воронцовская волость1462 1462 Сельское поселение Горайская волость2955 2955 Сельское поселение Островская волость2020 2020Муниципальный район Палкинский759925975002 Городское поселение Палкино25972597 пгт. Палкино25972597 Сельское поселение Качановская волость1237 1237 Сельское поселение Новоуситовская волость985 985 Сельское поселение Палкинская волость1770 1770 Сельское поселение Черская волость1010 1010Муниципальный район Печорский1980298719931 Городское поселение Печоры1351598713644 г. Печоры98719871 Сельское поселение Круппская волость1970 1970 Сельское поселение Лавровская волость2281 2281 Сельское поселение Новоизборская волость2036 2036Муниципальный район Плюсский750837133795 Городское поселение Плюсса404026801360 пгт. Плюсса26802680 Городское поселение Заплюсье17351033702 пгт. Заплюсье10331033 Сельское поселение Лядская волость1733 1733Муниципальный район Порховский1742887438685 Городское поселение Порхов87438743 г. Порхов87438743 Сельское поселение Дубровенская волость1837 1837 Сельское поселение Славковская волость2978 2978 Сельское поселение Полонская волость3870 3870Муниципальный район Псковский40748 40748 Сельское поселение Ершовская волость1192 1192 Сельское поселение Завеличенская волость9921 9921 Сельское поселение Карамышевская волость3225 3225 Сельское поселение Краснопрудская волость805 805 Сельское поселение Логозовская волость3000 3000 Сельское поселение Писковичская волость5823 5823 Сельское поселение Середкинская волость4719 4719 Сельское поселение Торошинская волость1736 1736 Сельское поселение Тямшанская волость3690 3690 Сельское поселение Ядровская волость6481 6481 Межселенная территория муниципального района Псковский — территория Залитских островов156 156Муниципальный район Пустошкинский808740174070 Городское поселение Пустошка40174017 г. Пустошка40174017 Сельское поселение Алольская волость885 885 Сельское поселение Гультяевская волость707 707 Сельское поселение Забельская волость652 652 Сельское поселение Пригородная волость1206 1206 Сельское поселение Щукинская волость620 620Муниципальный район Пушкиногорский794745703377 Городское поселение Пушкиногорье637845701808 пгт. Пушкинские Горы45704570 Сельское поселение Велейская волость1569 1569Муниципальный район Пыталовский1080353485455 Городское поселение Пыталово53485348 г. Пыталово53485348 Сельское поселение Гавровская волость2058 2058 Сельское поселение Утроинская волость1800 1800 Сельское поселение Линовская волость1597 1597Муниципальный район Себежский19161126186543 Городское поселение Себеж727654011875 г. Себеж54015401 Городское поселение Идрица634745711776 пгт. Идрица45714571 Городское поселение Сосновый Бор30662646420 пгт. Сосновый Бор26462646 Сельское поселение Себежское2157 2157 Сельское поселение Красноармейская волость315 315Муниципальный район Струго-Красненский1002663133713 Городское поселение Струги Красные63136313 пгт. Струги Красные63136313 Сельское поселение Марьинская волость1519 1519 Сельское поселение Новосельская волость2194 2194Муниципальный район Усвятский499026492341 Городское поселение Усвяты26492649 пгт. Усвяты26492649 Сельское поселение Усвятская волость1470 1470 Сельское поселение Церковищенская волость871 871