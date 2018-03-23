«Не помнит, кто он и откуда». Дедушка без памяти заблудился в Нижнем Новгороде

— Мужчина в Сормове! ТЦ Сормовские зори. Плачет, говорит потерялся! — написала в соцсети Наташа Грехова.

Очевидцы вызвали полицию, но пока правоохранители ехали, дедушка пропал. Предположительно, последний раз его видели около станции Починки в Сормовском районе. Сейчас пожилого мужчину ищут по всему городу добровольцы из поисково-спасательного отряда «РЫСЬ».

Сообщается, что дедушка плохо ходит, плохо слышит и не помнит, где живет. Он может находиться на вокзале, в торговом центре или пригородной электричке. Если вы его увидели, задержите до приезда сотрудников полиции.