Ещё
«Не помнит, кто он и откуда». Дедушка без памяти заблудился в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не помнит, кто он и откуда». Дедушка без памяти заблудился в Нижнем Новгороде 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Мужчина в Сормове! ТЦ Сормовские зори. Плачет, говорит потерялся! — написала в соцсети Наташа Грехова.
Очевидцы вызвали полицию, но пока правоохранители ехали, дедушка пропал. Предположительно, последний раз его видели около станции Починки в Сормовском районе. Сейчас пожилого мужчину ищут по всему городу добровольцы из поисково-спасательного отряда «РЫСЬ».
Сообщается, что дедушка плохо ходит, плохо слышит и не помнит, где живет. Он может находиться на вокзале, в торговом центре или пригородной электричке. Если вы его увидели, задержите до приезда сотрудников полиции.
nn.ru: последние новости
Из-за Солнца телевизоры нижегородцев будут показывать нестабильно Апелляцию адвокатов Олега Сорокина отклонили Восемь уголков Нижнего Новгорода, которые выбрали горожане, обустроят в этом году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну141
Путин обратился к нации819
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ102
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Савченко грозит «пожизненное»152
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение