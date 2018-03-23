Сенатор Олег Морозов предложил принять закон о сексуальных домогательствах

«Проблема предельно проста. Комиссия по этике была обречена на такое решение. Точнее на отсутствие решения. Ибо ни в правовом, ни в этическом плане объективное решение невозможно! Представьте, наоборот. Комиссия Слуцкого осудила. За что? За фривольный текст? За намеки? За приглашение дамы к дальнейшему общению, в том числе интимному? Где критерий между «можно и нельзя»? А если было физическое насилие — тогда при чем тут комиссия? Тогда следствие и суд», — размышляет сенатор.

В своем сообщении Морозов приходит к выводу о необходимости создания закона, который определил бы критерии сексуального домогательства.

«Выход один: принятие соответствующего закона, который определил бы само понятие «сексуальное домогательство» и этические или правовые последствия этого действия. И тогда во всех лучаях такого рода конфликты должны разбираться не коллегами по работе (условный партком), а правоохранительными органами », — заявил сенатор.