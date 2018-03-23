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Сенатор Олег Морозов предложил принять закон о сексуальных домогательствах
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Сенатор Олег Морозов предложил принять закон о сексуальных домогательствах 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом член Совета Федерации от Республики Татарстан сообщил на своей странице в Facebook.
«Проблема предельно проста. Комиссия по этике была обречена на такое решение. Точнее на отсутствие решения. Ибо ни в правовом, ни в этическом плане объективное решение невозможно! Представьте, наоборот. Комиссия Слуцкого осудила. За что? За фривольный текст? За намеки? За приглашение дамы к дальнейшему общению, в том числе интимному? Где критерий между «можно и нельзя»? А если было физическое насилие — тогда при чем тут комиссия? Тогда следствие и суд», — размышляет сенатор.
В своем сообщении Морозов приходит к выводу о необходимости создания закона, который определил бы критерии сексуального домогательства.
«Выход один: принятие соответствующего закона, который определил бы само понятие «сексуальное домогательство» и этические или правовые последствия этого действия. И тогда во всех лучаях такого рода конфликты должны разбираться не коллегами по работе (условный партком), а правоохранительными органами», — заявил сенатор.
Ранее стало известно, что депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин, комментируя скандал вокруг Леонида Слуцкого, заявил, что журналисты — это слуги, которых несколько лет назад объявили «четвертой властью».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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