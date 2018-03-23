В Воронеже УК попыталась обжаловать компенсацию сломавшей ногу в гололёд женщине

Однако суд оставил решение без изменения. Управляющей компании ООО «К. И. Т. -Сервис» не удалось оспорить компенсацию пострадавшей при падении в гололёд женщине. Решение Коминтерновского райсуда оставили без изменения, а жалобу УК без удовлетворения, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 23 марта. Жительница Воронежа получит 180 тыс. рублей в счёт компенсации морального вреда за сломанную ногу. Как ранее установил суд, в феврале 2017 года женщина шла по тротуару возле своего дома по улице Владимира Невского. Дорожка не была посыпана песком, горожанка поскользнулась и упала, получив закрытый оскольчатый перелом ноги со смещением. После этого женщина проходила длительный курс стационарного и амбулаторного лечения, перенесла операцию. Прокуроры, а затем и суд, признали, что управляющая организация ООО «К. И. Т. -сервис» «не исполнила обязанности по уборке и поддержанию в надлежащем состоянии придомовой территории». Управляющая компания не согласилась с решением и попыталась обжаловать его в апелляционном порядке. Однако компенсацию оспорить не удалось. Как получить компенсации от коммунальщиков за полученные травмы, читайте в инструкции «Вести-Воронеж».