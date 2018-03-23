С разбитым градусником в руке. Сколько стоит утилизировать опасные отходы

Ртутные градусники придумали почти триста лет назад, и до сих пор используют во многих семьях. Хоть и считается, что он морально устарел, но стоит такой прибор в аптеке от 47 рублей и измеряет температуру точно. Его электронные аналоги стоят от 300 рублей, и их точность зависит от многих факторов.

В сезон простуд актуальной становится проблема «куда деть разбившийся градусник». Ртуть относится к первому классу особо ядовитых веществ. Так что в мусоропровод опасные обломки выкидывать нельзя.

Что делать с ртутным градусником, отслужившим своё, и сколько стоит его утилизировать по правилам — читайте в материале «АиФ-Прикамье».

Первое — не паниковать

Первое, что приходит в голову, — обратиться в МЧС . На сайте ведомства через поиск легко находим инструкцию, что делать в таких случаях. Не паниковать. Вывести из помещения, где произошло ЧП, детей. Надеть резиновые перчатки, с помощью подручных материалов собрать ртуть. Сделать это можно, например, с помощью кисточки и свёрнутого в виде совка листа бумаги, лейкопластыря, скотча или фольги, к которой ртуть должна притянуться. Собранное поместить в банку, залить холодной водой, закрыть крышкой и поместить в прохладное проветриваемое нежилое помещение или на балкон вдали от нагревательных приборов. Далее место разлива ртути надо обработать раствором марганцовки или хлорной извести. В крайнем случае в ведре воды растворить 500 г соды и два стакана порошка и тщательно вымыть пол и другие поверхности этим раствором. Через 1,5-2 часа смыть раствор чистой водой и проветрить помещение «на вытяжку» (закрыть дверь и открыть окно, чтобы воздух из помещения выходил на улицу и обновлялся) в течение 2-3 часов.

Второе — звонок в 112 Градусник в банке, но куда теперь его деть? В конце инструкции на сайте МЧС указан Единый телефон спасения — 112.

По телефону вас расспросят, как разбит градусник, в каком виде он сейчас хранится, сделана ли обработка. Диспетчер Единой деужурной диспетчерской службы (ЕЕДС) также запишет ваш адрес и даст координаты ближайших предприятий, аттестованных на приём приборов с ртутью.

Корреспонденту «АиФ-Прикамье» назвали три — это «УралТрейдГрупп-ойл», Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае и «Экологическая перспектива».

Как выяснилось, по поводу разбитых градусников на номер 112 в Перми ежедневно звонят до восьми человек. Всем дают координаты и обещают перезвонить вечером, чтобы узнать, куда именно вы дели свой градусник.

Третье — квест «Попробуй сдай»

Звоним в первую компанию, где сразу отвечают, что… приборы на утилизацию не принимают. Рекомендуют обратиться в компанию «Пангео» и дают её телефон. Там подтверждают, что услуги оказывают, но специалиста на месте нет, и просят оставить номер телефона (со словами «он вам сам позвонит»). Ответственные сотрудники тоже честно предупреждают, что взяли вас на контроль и вечером перезвонят, чтобы узнать, донесли ли вы разбитый градусник до нужного места.

Минут через 20 специалист действительно перезванивает. Мужчина бегло представляется «аварийно-спасательной службой», сразу предупреждает, что очень спешит и просит не задавать лишних вопросов. Специалист поясняет, что за градусником, закрытым в банке, ко мне приедут специалисты. Они же проверят воздух в комнате на содержание паров ртути. Услуга обойдётся в 3600 рублей (но если оплата наличными, то можно получить скидку). Если окажется, что загрязнение осталось, готовы провести демеркуризацию (очистку от ртути и её соединений механическим или химическим способом). За это надо будет заплатить дополнительно, стоимость назовут на месте, в зависимости от степени загрязнения и площади заражённой поверхности. Для юридических лиц прейскурант отдельный (цены выше).

Единственное спасение от столь значительных трат — если корпус градусника остался цел и повреждена только внутренняя колба. Такой можно привезти на утилизацию самостоятельно. Пункт приёма находится по адресу: шоссе Космонавтов, 320б, корпус 6. Стоит услуга 50 рублей за штуку.

«Поищите в Интернете»

В Центре гигиены и эпидемиологии, телефон которого тоже дал диспетчер в ЕДДС, сообщили, что это ошибка, ртуть они не принимают. Сотрудница посоветовала поискать специальные ёмкости для сбора опасных отходов возле мусорных контейнеров, а губки и перчатки, в которых проводили санобработку, выбросить в мусоропровод. Её коллега (по другому номеру телефона) отправила искать места приёма ртути через Интернет. При этом пояснила, что специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проводят только замеры состава воздуха на содержание паров ртути. Они делают три замера с интервалом в 20 минут в помещении, где разбили градусник. Это обойдётся в 6630 рублей. Если первый замер покажет, что превышения нет, то услуга станет дешевле — 4550 рублей, так как последующие измерения уже не понадобятся.

800 рублей за килограмм

Звоним в «Экологическую безопасность», где сообщают, что готовы приехать в любое время суток. Расценки за сдачу градусника вычисляют из расчёта 800 рублей за килограмм. Но не думайте, что на деле окажутся копейки («много ли в приборе ртути?»). Специалисты объясняют, что взвешивать будут не ртуть, и даже не сам градусник, а всю закрытую банку, в которую он помещён. К этой сумме надо будет приплюсовать стоимость выезда специалистов из расчёта 20 рублей за километр. Компания базируется в промышленной зоне за городом, так что километраж получается немаленький.

В зависимости от места жительства в Перми сдать градусник обойдётся в 2000 рублей и выше. Ещё столько же придётся выложить за анализ на наличие в помещении ртути. А если потребуется обработка, то она будет стоить 20 574 рубля 42 копейки (за помещение площадью до 10 квадратных метров). Кстати, расценки для юридических лиц (если вдруг умудрились разбить прибор в офисе) значительно дороже.

По экстренному звонку ЕДДС даёт телефоны трёх компаний, которые принимают ртуть на утилизацию, а по факту из них это делает только одна. Непосредственно принять ртутьсодержащий прибор на утилизацию, провести анализ в помещении и обработать его, если ртуть присутствует, может только одна компания из тех, что называют в ЕДДС. Сдать разбитый градусник стоит от 2000 рублей (дешевле, если корпус цел, а разбита только внутренняя колба — см. пункт 6), анализ на наличие ртути в помещении, где разбили градусник, — 2000 рублей за замер, демеркуризация — от 20 574 рублей 42 копеек. Ежедневно в ЕДДС по вопросу разбитых градусников обращаются до восьми пермяков. Не стоит искать в Интернете места, где услуги окажут дешевле. Под видом специалистов могут приехать простые мошенники, которые за ваши деньги выбросят градусник в подъезде или около него. Градусник в целом корпусе можно сдать за 50 рублей в Перми, на Шоссе Космонавтов 320б, корпус 6.

Таким образом, если градусник разбит, а самостоятельно собрать ртуть не удалось, нужно потратить несколько часов времени на поиск достоверной информации и заплатить минимум 25 000 рублей, чтобы устранить последствия ЧП. Будьте готовы — в ЕДДС с вас потребуют отчёт, куда сдали градусник на утилизацию.