Ещё
В Щукине пожилых людей бесплатно обучат английскому и хоровому пению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Щукине пожилых людей бесплатно обучат английскому и хоровому пению 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В районе Щукино для пожилых стартуют бесплатные занятия по английскому языку и хоровому пению в рамках проекта «Активное долголетие». Занятия будут проходить на базе школы №1210.
Расписание занятий английским языком:
— вторник, четверг с 18.00 до 19.00 по адресу: ул. Авиационная, д. 71, корп. 3;
— вторник с 16.00 до 18.00, четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1;
— понедельник с 16.00 до 17.00 и среда с 15.00 до 16.00 по адресу: ул. Живописная, д. 32.
Расписание занятий хоровой студии:
— вторник, четверг с 15.15 до 16.15 по адресу: ул. Авиационная, д. 71, корп. 3.
Узнать подробнее о проекте и записаться на занятия можно на сайте mos.ru/age, в ТЦСО «Щукино» (ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2) или по телефону 8 (499) 740-61-06. (вт)
Управа района Щукино: последние новости
В Щукине ярмарка выходного дня будет работать по новому адресу В медцентре Щукина открылась новая научная лаборатория В больнице Щукина пройдут семинары с участием международных специалистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну133
Путин обратился к нации808
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ95
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Савченко грозит «пожизненное»149
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение