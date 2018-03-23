В Щукине пожилых людей бесплатно обучат английскому и хоровому пению

В районе Щукино для пожилых стартуют бесплатные занятия по английскому языку и хоровому пению в рамках проекта «Активное долголетие». Занятия будут проходить на базе школы №1210.

Расписание занятий английским языком:

— вторник, четверг с 18.00 до 19.00 по адресу: ул. Авиационная, д. 71, корп. 3;

— вторник с 16.00 до 18.00, четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Гамалеи, д. 17, корп. 1;

— понедельник с 16.00 до 17.00 и среда с 15.00 до 16.00 по адресу: ул. Живописная, д. 32.

Расписание занятий хоровой студии:

— вторник, четверг с 15.15 до 16.15 по адресу: ул. Авиационная, д. 71, корп. 3.

Узнать подробнее о проекте и записаться на занятия можно на сайте mos.ru/age, в ТЦСО «Щукино» (ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2) или по телефону 8 (499) 740-61-06. (вт)