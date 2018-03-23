В Челябинске выбраны 7 парков и скверов, которые обновят уже в 2018 году

В день выборов, 18 марта, в Челябинске , прошло голосование по выбору парков и скверов, которые в первую очередь нуждаются в реконструкции, итоги подвели в Администрации города.

Параллельно с выбором президента на избирательных участках Челябинска прошло голосование за объекты благоустройства. Жители отдельных районов выбирали парк или сквер, который, по их мнению, первым нуждается в обновлении. Участие приняли порядка 46% горожан.

Объекты, которые набрали наибольшее количество голосов, будут отремонтированы в течение 2018 года:

Калининский район — парк «Никольская роща»Курчатовский район — парк «Северо-Западный» (за Лыжной базой, граничит с улицами Бейвеля, Аношкина, Хариса Юсупова, Молдавской) Ленинский район — парк «Плодушка» в границах улиц Энергетиков, Гранитная, Агалакова, БобруйскаяМеталлургический район — сквер по улице Богдана Хмельницкого (от улицы Жукова до улицы Сталеваров) Советский район — сквер имени Колющенко по улице ДоватораТракторозаводский район — детский парк им. В. В. ТерешковойЦентральный район — детский парк «Алое поле»

Аналогичное голосование прошло и в других городах области. Уже к 31 марта должны быть утверждены муниципальные программы благоустройства. Зелёные объекты, не попавшие в топ рейтинга, по словам губернатора Бориса Дубровского, войдут в программу на 2019 и последующие годы.

Благоустройство парков пройдёт в рамках федеральной программы «Формирование городской среды», на которую в общей сложности в 2018 году выделено 1 млрд 54 млн рублей. На эти деньги планируется благоустроить в регионе 636 дворовых и 128 общественных территорий.