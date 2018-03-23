Ещё
В Челябинске выбраны 7 парков и скверов, которые обновят уже в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинске выбраны 7 парков и скверов, которые обновят уже в 2018 году 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
В день выборов, 18 марта, в Челябинске, прошло голосование по выбору парков и скверов, которые в первую очередь нуждаются в реконструкции, итоги подвели в Администрации города.
Параллельно с выбором президента на избирательных участках Челябинска прошло голосование за объекты благоустройства. Жители отдельных районов выбирали парк или сквер, который, по их мнению, первым нуждается в обновлении. Участие приняли порядка 46% горожан.
Объекты, которые набрали наибольшее количество голосов, будут отремонтированы в течение 2018 года:
Калининский район — парк «Никольская роща»Курчатовский район — парк «Северо-Западный» (за Лыжной базой, граничит с улицами Бейвеля, Аношкина, Хариса Юсупова, Молдавской) Ленинский район — парк «Плодушка» в границах улиц Энергетиков, Гранитная, Агалакова, БобруйскаяМеталлургический район — сквер по улице Богдана Хмельницкого (от улицы Жукова до улицы Сталеваров) Советский район — сквер имени Колющенко по улице ДоватораТракторозаводский район — детский парк им. В. В. ТерешковойЦентральный район — детский парк «Алое поле»
Аналогичное голосование прошло и в других городах области. Уже к 31 марта должны быть утверждены муниципальные программы благоустройства. Зелёные объекты, не попавшие в топ рейтинга, по словам губернатора Бориса Дубровского, войдут в программу на 2019 и последующие годы.
Благоустройство парков пройдёт в рамках федеральной программы «Формирование городской среды», на которую в общей сложности в 2018 году выделено 1 млрд 54 млн рублей. На эти деньги планируется благоустроить в регионе 636 дворовых и 128 общественных территорий.
АиФ: последние новости
Фадеев выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в курганской школе Иностранные гости приедут в Челябинск на празднование Навруза Ростехнадзор проинспектирует Коркинский разрез и заводы Челябинска
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну100
Путин обратился к нации817
Савченко грозит «пожизненное»143
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение