В ЮЗАО закрыли контактный зоопарк после жалобы покусанных посетителей

В контактном зоопарке, расположенном в торговом центре по улице Азовская в ЮЗАО, произошел неприятный инцидент: кролик покусал маму и ее шестилетнюю дочь. После обращения пострадавших в Роспотребнадзор была организована проверка зоопарка.

Роспотребнадзором было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого были выявлены нарушения санитарного законодательства, связанные с размещением объекта в торговом центре, санитарным содержанием помещений, невыполнением противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику бешенства. Кроме того, руководством зоопарка не представлены документы о вакцинации сотрудников против бешенства.

16 марта контактный зоопарк был опечатан, а в отношении владельца применен временный запрет деятельности. Дело по факту произошедшего будет рассмотрено в Зюзинском районном суде.