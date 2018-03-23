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В ЮЗАО закрыли контактный зоопарк после жалобы покусанных посетителей
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В ЮЗАО закрыли контактный зоопарк после жалобы покусанных посетителей 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
В контактном зоопарке, расположенном в торговом центре по улице Азовская в ЮЗАО, произошел неприятный инцидент: кролик покусал маму и ее шестилетнюю дочь. После обращения пострадавших в Роспотребнадзор была организована проверка зоопарка.
Роспотребнадзором было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого были выявлены нарушения санитарного законодательства, связанные с размещением объекта в торговом центре, санитарным содержанием помещений, невыполнением противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику бешенства. Кроме того, руководством зоопарка не представлены документы о вакцинации сотрудников против бешенства.
16 марта контактный зоопарк был опечатан, а в отношении владельца применен временный запрет деятельности. Дело по факту произошедшего будет рассмотрено в Зюзинском районном суде.
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