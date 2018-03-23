Ярославцы выбрали парк для благоустройства

Всего в голосовании участвовали 193 795 человек, то есть 32 процента от общего количества населения города.

— Чтобы все жители Ярославля смогли принять участие в выборе общественных территорий, было сформировано 126 счетных комиссий. Каждая состояла минимум из трех членов, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

Обработка анкет и подсчет голосов завершены. Победителем признан парк «Нефтяник» в Красноперекопском районе — за него отдали голоса 57158 человек. Второе место у парка «Юбилейный» в Ленинском районе (56300 голосов), третье — у парка 30-летия Победы в Дзержинском районе (48953 голоса). В Кировском районе в лидерах рейтингового голосования оказались скверы на площади Труда, набрав 45490 голосов и заняв четвертое место. Пятая позиция у рекреационной зоны на проспекте Машиностроителей (40046 голосов). Замыкает итоговый список территорий парк Победы на Липовой горе (36082 голоса).

Общественное пространство, набравшее наибольшее количество голосов по городу, то есть парк «Нефтяник», гарантированно получит средства из бюджета на реконструкцию в 2018 году. Остальные пять победивших проектов будут включены в программу и, согласно количеству полученных голосов, займут места в очереди на реконструкцию в течение пяти лет.