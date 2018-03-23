Ещё
Ярославцы выбрали парк для благоустройства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярославцы выбрали парк для благоустройства 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Всего в голосовании участвовали 193 795 человек, то есть 32 процента от общего количества населения города.
— Чтобы все жители Ярославля смогли принять участие в выборе общественных территорий, было сформировано 126 счетных комиссий. Каждая состояла минимум из трех членов, — рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.
Обработка анкет и подсчет голосов завершены. Победителем признан парк «Нефтяник» в Красноперекопском районе — за него отдали голоса 57158 человек. Второе место у парка «Юбилейный» в Ленинском районе (56300 голосов), третье — у парка 30-летия Победы в Дзержинском районе (48953 голоса). В Кировском районе в лидерах рейтингового голосования оказались скверы на площади Труда, набрав 45490 голосов и заняв четвертое место. Пятая позиция у рекреационной зоны на проспекте Машиностроителей (40046 голосов). Замыкает итоговый список территорий парк Победы на Липовой горе (36082 голоса).
Общественное пространство, набравшее наибольшее количество голосов по городу, то есть парк «Нефтяник», гарантированно получит средства из бюджета на реконструкцию в 2018 году. Остальные пять победивших проектов будут включены в программу и, согласно количеству полученных голосов, займут места в очереди на реконструкцию в течение пяти лет.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, которую поставил перед субъектами РФ президент России Владимир Путин.
Российская Газета: последние новости
Разработки белорусских ученых наградили на конгрессе в Санкт-Петербурге Путин набрал в Москве в 1,6 раза больше голосов чем в 2012 году Предприятия Беларуси предложили России проекты импортозамещения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну135
Путин обратился к нации813
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ96
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Савченко грозит «пожизненное»149
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение