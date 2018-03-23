Калининградская энергосистема сможет автономно снабжать регион, если он окажется в блокаде

Проведены успешные натурные испытания по устойчивой работе Калининградской энергосистемы в условиях изоляции от других. Ее надежность усилил ввод в строй с участием президента Владимира Путина двух теплоэлектростанций — Маяковской в Гусеве и Талаховской в Советске, сообщает сайт «Русский Запад».

Энергоблоки этих станций будут использоваться для функционирования системы региона в случае ее полной автономизации.

На первом этапе испытаний была погашена часть нагрузки, а затем путем ее ступенчатого подключения к изолированно работающей газотурбинной установке, обеспечивалось восстановление электроснабжения отключенной части энергосистемы.

Проверка позволила точнее установить оптимальные настройки регулирования частоты и мощности оборудования ТЭС в Гусеве и Советске (мощность первой — 157,35 мегаватта, второй — 159 мегаватт).