Росатом повысит эффективность топлива для прототипа «реактора будущего»

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости . Длительность использования ядерного топлива реактора на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС будет увеличена, тем самым повысится эффективность использования топлива, сообщил заместитель главного инженера по безопасности и надежности БАЭС Валерий Шаманский.

В интервью корпоративному изданию Белоярской АЭС — газете «Быстрый нейтрон» Шаманский сообщил, что на БАЭС с участием ряда предприятий госкорпорации «Росатом» был выполнен проект по обоснованию безопасности продления использования в реакторе БН-800 определенного количества тепловыделяющих сборок (ТВС) на одну топливную микрокампанию.

"Это обоснование прошло экспертизу Научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Ростехнадзора . Было получено положительное заключение экспертизы и оформлено изменение условий действия лицензии на эксплуатацию энергоблока №4", — сказал Шаманский.

"В итоге мы продолжили облучение ТВС в текущей микрокампании, что позволит повысить эффективность топливоиспользования", — сообщил Шаманский. Под длительностью микрокампании ядерного топлива подразумевается время между перегрузками топливных сборок в активной зоне реактора.

Ранее в марте энергоблок №4 был подключен к сети после плановых профилактических работ. «Сейчас наш БН-800 находится на номинальном уровне мощности, все показатели соответствуют нормам», — подчеркнул Шаманский.

В 2016 году началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-800, на котором будут отрабатываться технологии замыкания ядерного топливного цикла, и который является прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Энергоблок БН-1200 планируется использовать для замыкания ядерного топливного цикла в двухкомпонентной ядерной энергетической системе, в которой энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах, составляющими основу современной атомной энергетики, будут эксплуатироваться в сочетании с «быстрыми» реакторами. Решение о строительстве в России блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

В замкнутом ядерном топливном цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного «горючего», как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря «выжиганию» опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Реактор БН-800 рассчитан на использование в нем смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, в котором можно использовать плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики. Одной из задач отработки технологий замыкания ядерного топливного цикла является формирование активной зоны реактора БН-800 с полной загрузкой МОКС-топлива.

Изначально активная зона БН-800 была собрана главным образом из традиционного, уранового оксидного ядерного топлива. Лишь часть топливных сборок (примерно шестая доля от общего количества) содержала МОКС-топливо. Постепенно доля МОКС-топлива будет наращиваться до полного перевода БН-800 на него.

Белоярская АЭС имени Курчатова (Заречный, Свердловская область ) является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»). Станция введена в работу в 1964 году. Её два первых энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были ранее окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса.

В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.