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Победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» наградят на ПМЭФ-2018
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Победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» наградят на ПМЭФ-2018 

Мир24 2 часа назад
Имена победителей конкурса «Моя страна — моя Россия» озвучат в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится 24-26 мая, сообщает фонд «Росконгресс».
Конкурс проводится уже на протяжении пятнадцати лет, в 2018 году свои проекты представили семь тысяч человек из различных регионов.
«Привлечение молодых людей к решению социально-экономических вопросов родных регионов, городов и сел — одна из основных целей конкурса. Лучшие проектные инициативы конкурсантов получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также партнерских НКО и бизнес-структур», — отметил заместитель президента Российской академии образования Виктор Басюк.
Организаторы отметили, что церемония награждения на площадке такого важного события международного значения, как ПМЭФ, станет неоценимым опытом для участников.
Отметим, что президент России Владимир Путин поручил организовать в рамках Форума молодежную платформу. Планируется проведение Международного молодежного экономического форума, гости которого смогут обсудить актуальные экономические и политические вопросы с лидерами международного и российского бизнеса, учеными и экспертами.
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