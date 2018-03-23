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Савельев рассказал, что нужно сделать для решения проблемы утилизации отходов
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Савельев рассказал, что нужно сделать для решения проблемы утилизации отходов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В России необходимо ввести унифицированную стеклянную тару и организовать пункты приёма стекла наподобие системы, работавшей в СССР. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности Дмитрий Савельев (ЛДПР), сообщили в пресс-службе парламентария.
«Такие страны, как Германия или Япония, в среднем тратили 20-30 лет на создание действенной централизованной системы сбора и переработки мусора. Но у нас этого времени нет. Зато у нас есть опыт СССР», — сказал Савельев.
По его словам, возвращение унифицированной стеклянной тары и пунктов приёма бутылок, а также макулатуры и металлолома, послужит не только решению мусорной проблемы, но и снизит количество пластиковых микрочастиц, которые поступают в людей вместе с пищей, упакованной в пластик.
«А на всей таре, которую нельзя заменить на стекло, необходимо в обязательном порядке размещать инструкцию по утилизации. Я убежден, что большинство россиян с удовольствием будут участвовать в раздельном сборе мусора, если дать им такую возможность», — добавил депутат.
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