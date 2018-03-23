В пригороде Онеги построят аквапарк к концу 2019-го

Ускорить продвижение финансово непростого проекта поможет новый статус Онеги — постановлением правительства РФ город стал территорией опережающего социально-экономического развития. Бизнесмены, чьи инвестиционные проекты прошли отбор, получат немалые преференции — это и пониженные тарифы страховых взносов, и нулевая ставка налога на прибыль.

— Очень большая проведена работа, в итоге получили этот статус. Наша задача в том, чтобы сделать город более привлекательным для туристов и онежан. Чтобы люди оставались. Получив статус, будем двигаться дальше, переходить на льготное налогооблажение. Это позволит развиваться быстрее, — рассказал индивидуальный предприниматель Андрей Дьячков.

Сейчас командра предпринимателей подала заявку в Фонд моногородов на субсидию на строительство дороги. Идею социального проекта онежские бизнесмены вынашивали с 2010 года.

— Очень хочется, чтоб наша природа была востребована. В Финляндию люди ездят, к нам нет. Почему бы и у нас не сделать и удобно, и хорошо? Это северная модель парка, понятно, что у нас не может быть открытых площадок, чтобы можно было использовать любое время года. Здесь же мы построили гостиничный комплекс, домики для семей. Это основа для дальнейшего развития. Если есть какой-то якорь, вокруг него может собраться очень много различных мероприятий. Например, каток тут же организовать, — пояснила Елена Панчина.

Камень преткновения для любой полезной инициативы в Онеге — 200 километров дороги сомнительного качества. По мнению представителей областного министерства экономического развития, в начале жителям нужно сделать город привлекательным, тогда появится возможность не только построить трассу, но и передать ее в ведение федералам.

— У многих жителей есть убеждение, дайте нам сначала дорогу, а потом мы подумаем, как будем развиваться и вносить свой вклад в экономику. К сожалению, это не сработает. Здесь обратная последовательность. Это связано с тем, что недостаточно построить дорогу с твердым покрытием, ее нужно содержать в нормативном состоянии, на это нужно сразу закладывать средства. Единственный выход — строить дорогу с ориентиром, что она будет передана в феедеральную собственность. То есть надо обеспечить норматив по движению транспорта, — прокомментировал ситуацию с дорогой министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Сейчас в заявку на формирование ТОСЭР вошли пять проектов бизнесменов, которые готовы развивать город и не боятся, что к ним не поедут люди. В списке — лыжный биатлонный комплекс, туристическо-гостиничный космплекс, проекты «Вода Онежская» и «Прием ягод от населения». В минэконом развития подчеркнули, что прием заявок продолжается. Получить консультацию по вопросам ТОСЭР, можно обратившись в ведомство или корпорацию развития по Архангельской области.