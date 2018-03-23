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Во Франции сообщили о крупной краже оружия
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Во Франции сообщили о крупной краже оружия 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 23 мар — РИА Новости. Неизвестные украли порядка 50 единиц оружия из оружейного магазина, расположенного рядом с французским городом Тур, сообщает газета Parisien.
Ограбление произошло в ночь на пятницу в городе Ла Риш департамента Эндр и Луара. По данным издания, грабители пробрались в помещение около трех часов утра при помощи болгарки.
Несмотря на то, что при проникновении сработала сигнализация, злоумышленникам удалось унести с собой около 50 единиц оружия.
Информации о том, были ли пойманы грабители, к настоящему моменту нет.
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