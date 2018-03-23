Ещё
Все этапы работ по полигону «Ядрово» пройдут общественную экспертизу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все этапы работ по полигону «Ядрово» пройдут общественную экспертизу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Работы на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья вынесут на общественные слушания. Об этом рассказал член инициативной группы, специалист в области гидрогеологии экологии Владимир Алексеев.
По его словам, жители смогут проследить все этапы работы от самого начала до их окончания.
Договорились о том, что каждая часть этого проектирования и производства работ должна подвергаться общественной экспертизе
— Владимир Алексеев.
В ночь на 21 марта в Волоколамском районе на мусорном полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Там появился разлом, который тут же был засыпан грунтом. Ситуацию с полигоном взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сейчас в Волоколамске создан ситуационный штаб по «Ядрово», который будет работать до завершения «активной дегазации». Помимо этого, на полигон доставили две аэрозольные пушки, которые в течение двух недель будут нейтрализовать запах свалочного газа.
Медики рассказали, что дети, которые были доставлены в Волоколамскую ЦРБ после выброса, выписаны, их состояние нормализовалось.
360tv.ru: последние новости
Песчаная буря накрыла юг России, Грецию и Турцию. Теперь они похожи на Марс Пострадавший в «деле Скрипаля» полицейский выписан из больницы ЦИК назвал предварительные итоги выборов президента в России
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну122
Путин обратился к нации806
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ70
Савченко грозит «пожизненное»146
Вернем летнее время
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение