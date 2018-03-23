Все этапы работ по полигону «Ядрово» пройдут общественную экспертизу

Работы на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья вынесут на общественные слушания. Об этом рассказал член инициативной группы, специалист в области гидрогеологии экологии Владимир Алексеев

По его словам, жители смогут проследить все этапы работы от самого начала до их окончания.

Договорились о том, что каждая часть этого проектирования и производства работ должна подвергаться общественной экспертизе

— Владимир Алексеев.

В ночь на 21 марта в Волоколамском районе на мусорном полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. Там появился разлом, который тут же был засыпан грунтом. Ситуацию с полигоном взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев

Сейчас в Волоколамске создан ситуационный штаб по «Ядрово», который будет работать до завершения «активной дегазации». Помимо этого, на полигон доставили две аэрозольные пушки, которые в течение двух недель будут нейтрализовать запах свалочного газа.

Медики рассказали, что дети, которые были доставлены в Волоколамскую ЦРБ после выброса, выписаны, их состояние нормализовалось.