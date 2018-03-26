Apple уже начала возводить сцену к весенней презентации

Apple уже начала возводить сцену к весенней презентацииЗавтра, 27 марта, в жизни Apple состоится еще одно важное событие — весенняя презентация. В этом году компания акцентирует внимание на образовательной сфере, поэтому место проведения мероприятия было выбрано соответствующее.

Презентация пройдет в Лейн Тек Колледж Преп Хай Скул, средней школе в Чикаго , штате Иллинойс. Сегодня организаторы приступили к украшению и оформлению мероприятия.

Похоже, что Apple готовит какую-то специальную демонстрационную зону или сцена позади основных корпусов школы.

Много охраны, организованная и слаженная монтажников и объяснимая спешка — до презентации остается чуть больше суток.

От мероприятия лично мы ждем анонса более дешевого, бюджетного планшета iPad, а также презентацию новой программной инфраструктуры ClassKit нацеленной на сектор образования.

Что же касается бюджетного MacBook, ряд инсайдеров уверяют, что компания еще не готова представить подобный гаджет к мартовской презентации.