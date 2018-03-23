Наука за свой счёт. Учёный из Уфы публикует на свои средства редкие книги

24 марта старшему научному сотруднику отдела этнополитологии Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН Игорю Кучумову ему исполняется 50 лет. Доктор исторических наук, профессор Башгосуниверситета Назир Кулбахтин рассказал об интересных фактах из жизни ученого.

Непростой путь в науку

Игорь Кучумов родился в Уфе , в семье служащих. В 1985 году окончил среднюю школу №96 и поступил на исторический факультет Башкирского государственного университета. Этот студент не отличался особой активностью в общественной жизни факультета, не будоражил семинарские занятия коварными вопросами. Но привлекал к себе внимание тихим, кротким поведением и загадочной улыбкой, которая никогда не сходила с его лица. Заметно было, что его мозг всегда загружен какими-то мыслями. И это очень скоро стало проявляться. Уже на первом курсе стал показывать свою склонность к науке, на третьем курсе начал публиковать научные статьи.

Вспоминается один неординарный эпизод из жизни факультета. Был 1987 год. На факультете шли выборы декана. В выборах участвовали все преподаватели и студенты. В деканы рвался Pадмир Янгиров, недавно освобожденный от должности декана факультета иностранных языков, ныне ФРГФ. Человек он был энергичный, бескомпромиссный, вел себя на собрании неадекватно.

В самый острый, критический момент в президиум собрания поступила записка, которую по просьбе зала прочитали вслух. А в ней были написаны шокирующие публику слова: «Господин Янгиров. Хватит душить башкирский народ! Достаточно того, что Колбин (в 1986-199 первый секретарь ЦК компартии Казахстана , — ред.) душит казахский народ».

Невозможно описать, что творилось в аудитории. Янгиров грозился исключить из факультета автора, подавать на него в суд, требовал его признания. И в этот сумасшедший момент поднялся тихий, кроткий Игорь и ровным, но твердым голосом заявляет: «Я написал записку. И я еще раз заявляю, Радмир Марванович, прекратите терзать башкирский народ!» и спокойно сел на свое место. Разумеется, нам пришлось приложить много усилий, чтобы уберечь Игоря от Янгирова и сохранить на факультете.

Путь в науку Игоря был не прост. Видимо во многом ему помешал его тихий, смиренный, но непреклонный характер. После успешного окончания университета ему приходилось работать и воспитателем группы продленного дня в родной школе, и корреспондентом республиканских газет. Лишь через семь лет после университета защитил кандидатскую диссертацию. После этого ему приходилось много раз менять работу, работать лаборантом, младшим и старшим научным сотрудником, заведующим учебно-методическим отделом, доцентом в археологическом музее Уфимского научного центра РАН, в ВЭГУ, УГНТУ, Уфимском филиале МГГУ им. М. А. Шолохова.

Широкий круг интересов

Но на любой работе и в любой ипостаси Игорь не прекращал свою научную деятельность. Круг его научных интересов невозможно описать. Он в полном смысле всеяден. Его интересуют проблемы истории и республики, и России , и стран зарубежья, вопросы археологии, этнографии, гражданской истории, источниковедения и историографии, устного народного творчества. Он публикуется в солидных российских изданиях, при этом не оставляет без внимания издания СМИ. Сегодня у него имеется 650 публикаций. Кроме того, он активно работает по рецензированию авторских монографий, сборников статей и источников, энциклопедических изданий.

Но особую честь Игорю Вильсовичу делают переводы на русский язык и публикация трудов зарубежных авторов и русских эмигрантов. Ученым нашего поколения, которые оканчивали сельские школы в 50-60-х годы прошлого столетия, где изучение иностранного языка имело очень низкий уровень, крайне сложно найти, а главное пользоваться иностранной научной литературой. В этом отношении нас спасают именно работы, переведенные и опубликованные Кучумовым. При этом, кажется, для Игоря Вильсовича и его постоянного партнера Лилии Сахибгареевой, кажется, не проблема перевести на русский язык английский, французский или немецкий источник.

Трудно даже перечислить авторов, которых переиздавали они в последние годы: Г. фон Менде, Роже Порталь, Карр Эдвард Халлетт, Мессарош Дьюла, Б. Э. Нольде, Ричард Эдгар Пайпс, Ч. Р. Стейнведел, Д. Шефер, Пьер Паскаль, Хью Хадсон младший, Уйфальви Ш., Дж. Т. Александер, Алтон Доннелли, Дехарт Б., Д. Гриффитс, М. Раев, П. Лаббе и многие другие. Игорь Кучумов является редактором и автором комментариев всех опубликованных работ. Комментарии отличаются богатством материала и глубоким научным анализом.

Наука за свой счёт

Поражает огромный круг соавторов, с которыми он работает. Среди ученых, которые сотрудничали с нашим юбиляром, есть молодые, начинающие авторы, маститые кандидаты и доктора наук, академики (Р. Г. Кузеев, З. Г. Ураксин и др.), отечественные и зарубежные историки. Поражает также перечень издательств, где он публикует свои труды. Они рассеяны по всей России и за рубежом. Среди них есть и небольшие частные издательства, и такие крупные акулы полиграфического бизнеса, которые не любому автору доступны. Проследив творческий путь и наблюдая за его стилем работы, любой мог бы назвать Игоря альтруистом или фанатиком. Потому что он свои книги издает за свой счет, сам пытается их реализовать, а львиную долю тиража раздает бесплатно.

Только однажды признавали его колоссальный труд, когда в 1993 году он стал лауреатом премии республиканской газеты «Башкортостан». Зато его, далекого от политики, пытались обвинить в пропаганде идей национализма и шовинизма, подвергали уголовному преследованию, держали под арестом в СИЗО

Его единственным неисправимым недостатком является врожденная скромность, полное отсутствие тщеславия и честолюбия — качества, которые мешают ему добиться признания в верхах республики.