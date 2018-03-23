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Алла Михеева выучилась на стюардессу! И это не для роли…
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Алла Михеева выучилась на стюардессу! И это не для роли… 

WDay.ru 23 минуты назад
Фото: WDay.ru
Звезда фильмов «Дети напрокат» и «Одноклассники» захотела связать свою жизнь с небом.
Обычно актеры идут на курсы, когда того требует роль! Но случай с Аллой Михеевой — прямо противоположный. 29-летняя актриса решила осуществить мечту и выучиться на стюардессу.
Любопытно, что в аэропорт актриса наведывалась много раз. И даже проходя конкурс в театральный вуз, параллельно заглядывалась на экзамены в Пулково… А не передумать ли? И лететь куда глаза глядят?
Тогда Алла все же выбрала театральный, зато сейчас таки осуществила задуманное. Михеева побывала в центре, пройдя основные азы специальности. Так девушка уже успела отработать упражнения на воде в купальнике, навыки по обеспечению безопасности на специальных авиатренажерах и даже изучила маневрирование тележкой… Да-да, разносить еду на высоте в 10 тысяч метров не так-то просто. А вы как думали?
«Я даже не представляла, что бортпроводников готовят настолько серьезно и что они такие всесильные. Каждый из них и психолог, и врач, и спасатель. Теперь, побывав на их месте, я буду совсем по-другому воспринимать этих улыбчивых красавиц и красавцев на борту», — заметила актриса.
Что же, кажется, знакомые всем голоса скоро будут не только по праздникам станции метрополитена объявлять, но уже и в воздухе у нас появятся свои люди.
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