На Ямале первая кочевая семья готовится усыновить ребенка после поправок в федеральный закон 

На Ямале впервые кочевая семья готовится удочерить ребенка. Раньше это было невозможно из-за несовершенства законодательных актов — так как чум коренных народов Севера не считался жилым помещением. Благодаря поправкам к федеральному закону, внесенным по инициативе ямальских депутатов Заксобрания, теперь кочевая семья может взять детей из числа коренных малочисленных народов Севера под опеку или усыновлять.
«После внесения поправок в федеральный закон чум считается жильем, и кочевая семья может усыновлять детей или взять под опеку. Это у нас первый случай усыновления ребенка семьей оленеводов не только в Тазовском районе, но и на всем Ямале. Хотя у этой семьи есть жилье и в поселке, но они в основном ведут кочевой образ жизни. Сейчас они готовят документы и ждут решения органов опеки. Семья полная, есть дети, старшие учатся и живут в школе-интернате», — сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними департамента образования Тазовского района Наталья Щеглова.