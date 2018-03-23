На Ямале первая кочевая семья готовится усыновить ребенка после поправок в федеральный закон

На Ямале впервые кочевая семья готовится удочерить ребенка. Раньше это было невозможно из-за несовершенства законодательных актов — так как чум коренных народов Севера не считался жилым помещением. Благодаря поправкам к федеральному закону, внесенным по инициативе ямальских депутатов Заксобрания, теперь кочевая семья может взять детей из числа коренных малочисленных народов Севера под опеку или усыновлять.