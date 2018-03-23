Меняйся или умри: как телеком-операторы будут конкурировать с интернетом из космоса

В обозримом будущем глобальный телеком рынок ждут перемены, если сбудутся грандиозные планы Илона Маска и его конкурентов. Компании подобные SpaceX OneWeb в ближайшем будущем планируют раздавать интернет по всему миру. Опуская момент роли госрегулирования этих процессов, можно сказать что инфраструктура Ростелекома и большой четверки, при удачном запуске систем, может остаться за бортом. Как могут мобильные операторы на земле бороться с тем, чтобы эффективно конкурировать с интернетом из космоса?

Ответ на вопрос — как именно меняться. Операторы пытаются найти его уже несколько лет. Телеком в России подхватил международный тренд на диверсификацию бизнеса и поиск новых рынков на основе существующих ресурсов и знаний о своих абонентах.

Крестовый поход за контентом

Например в прошлом году «Мегафон» купил Mail.ru Group , что позволило оператору увеличить долю своих «цифровых абонентов». Это пользователи мессенджеров, соцсетей, онлайн-кинотеатров и прочих онлайн-сервисов. Соответственно, все сервисы и ресурсы, контролируемые «мэйлом», теперь попадут в орбиту «МегаФона» — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», Delivery Club, ICQ, а также другие проекты, в том числе и игровые. Пользователи уже ощутили тотальное присутствие оператора в онлайне — контекстной рекламы на ресурсах Mail.ru Group и его популярных соцсетях стало заметно больше.

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Тогда же, в прошлом году «Билайн» запустил свою интернет-платформу VEON. Приложение позволяет общаться с друзьями, смотреть фильмы, слушать музыку, читать новости, а также следить за акциями и скидками в любимых магазинах. При этом пользоваться приложением абоненты «Билайн» смогут даже при отрицательном балансе — трафик внутри VEON не тарифицируется.

Месяц назад МТС приобрел сервисы Ponominalu и Ticketland. По данным оператора, на них приходится четверть российского рынка продажи билетов в кино, театры и на спортивные мероприятия. Причем для МТС это не первый шаг за пределы телеком бизнеса. Например в середине января оператор купил киберспортивный клуб Gambit Esports. Интеграция с цифровыми сервисами и рынка киберспорта даст оператору дополнительные маркетинговые инструменты и возможность разработки продуктов для геймеров.

Виртуальные игроки

Теле2 подошел к развитию рынка с другой стороны — стремясь быстрее выйти на Москву Санкт-Петербург , компания отдала свою инфраструктуру в аренду сразу нескольким MVNO — в конце прошлого года на их сетях были запущены виртуальные операторы нескольких крупных банков. Исходя из опыта, успешность этих проектов будет зависеть напрямую от способности найти свой сегмент.

Например, четко определившись, что наша аудитория — самозанятые и представители микробизнеса, а это, по данным уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в России порядка 20 млн человек — мы получили ARPU абонентов в среднем в два раза больше, чем у абонентов масс-маркета. Остальные операторы пока с осторожностью смотрят на этот варианты работы, но, думаю, в скором времени тренд подхватят и они.

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Интернет-вещей

Помимо перечисленных направлений в ближайшие годы в работе мобильных операторов есть и другая тенденция — внедрение технологий Iot сервисов и М2М. Для успешной работы интернета-вещей необходимы два важных аспекта — доступность сервисов и надежность хранения данных. И если операторы решат активнее сотрудничать со стартапами в области облачных сервисов и облачных вычислений, получится перспективная и бурно развивающиеся направление. Например, технологию «умный дом» рынок давно ждет. Утро определенно будет добрым, если «дом», прекрасно зная во сколько вы уезжаете на работу, сварит вам к нужному времени вкусный кофе, а зимой прогреет машину.

И, конечно, вы будете приезжать с удовольствием в свою квартиру, которая напичкана различными технологическими помощниками, например робот-пылесос, убирающий не только пыль, но и очищающий и увлажняющий воздух, приборы работающие в фазах экономического потребления воды и электричества, умные энергосберегающие жалюзи и прочее. Кстати, стартап Flipflic как раз развивает автоматические оконные жалюзи, работающие на солнечной энергии. Или Virt2real — платформа для удаленного управления и видеотрансляций через WiFi, 3G/4G и Internet — тут все возможности по «умному» видеонаблюдению.

Большие данные

Здесь логично перейти к стратегическим перспективам развития мобильных операторов — разработке собственных алгоритмов Big Data. Вложения именно в эту работу позволят получить большое преимущество в эру разветвленного спутникового интернета. Ведь все данные о потребителях контента у большой четверки уже будут — пол, возраст, интересы, покупки, доходы (помним про банки), потребность в связи, наличие подключенных к сети гаджетов (нам же обещают что холодильник сможет заказывать сам доставку молока из магазина — по крайней мере компания Samsung презентовала такой еще в 2016 году). Умение качественно обрабатывать эти данные — главное, ведь потом это успешно можно монетизировать.

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«Газпром-нефти» и Одним из примеров может быть внедрение технологий блокчейна в сочетании с четкой системой данных, отобранных по определенному алгоритму, которые позволят автоматизировать, например, налоговые сборы или промышленные производства страны. Федеральная Налоговая Служба запустила проект с использованием Big Data по отслеживанию цепочки плательщиков НДС и пресечению мошенничеств по его уводу. Технологии больших данных у нас в стране были внедрены на Магнитогорском металлургическом комбинате «Сургутнефтегазе» . Эффективному скорингу банков операторы тоже могут помочь — именно на основе их данных можно будет автоматически определять — можно ли давать кредит человеку или нет.

Но самые глобальные изменения новые технологии — нейросети, Big Data, блокчейн — способны привнести в здравоохранение. Передача данных носимых пациентами гаджетов, может спасать жизни, внедрение повсеместных медицинских электронных карт позволит вести глобальную аналитику заболеваний и предупреждать их, разрабатывать новые протоколы лечения, главное — оказывать превентивные меры. В России этот тренд пока в зачаточном состоянии, но например в Англии работает компания Patient Knows Best, которая на основе карточек пациентов может прогнозировать количество их посещений лечебного учреждения, тем самым оптимизируя загруженность расписания врачей. В России, например, разработан термометр-пластырь, который передает данные на мобильный телефон пользователя.

Кто знает о нас все На данный момент компании работающие на инфраструктуре большой четверки, например виртуальные операторы — помощники в достижении новых целей, они позволяют снизить расходы «большого брата» на рекламу и маркетинг, высвобождая их ресурсы на стратегически перспективные разработки. Да, это задачи масштабные, но кто начнет первым, тот приобретет большой опыт и сможет выстоять в эру спутникого интернета.

Потребители в итоге останутся только в плюсе. Трансформация телеком-индустрии в любом случае приведет к качественному другому сервису — доходы, медицинское обслуживание, налоги, кредиты, покупки, управление техникой, связь — консолидируются все в одном месте, как в китайском Wechat, а традиционная модель мобильных операторов окончательно изживает себя.